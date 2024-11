“Es un aliciente que me lleva a no perder la fe”: Ricardo Gareca saca cuentas alegres tras lograr su primer punto dirigiendo a La Roja / Eurasia Sport Images

Santiago

Ricardo Gareca vivió una intensa conferencia de prensa en el Monumental de Lima tras el empate sin goles de Chile ante Perú, considerando que debió afrontar las consultas ante el hecho de que solo hizo cambios en los descuentos del partido.

“Entiendo que se está acostumbrando a los cambios, pero veíamos que el equipo estaba bien, le preguntábamos a los jugadores cómo estaban y me decían que estábamos bien. Entiendo la desesperación por ganar, pero cuando uno ve el equipo bien, que era cuestión de serenarnos en los últimos metros del campo, no lo pudimos hacer. Acepto la inquietud. No es que uno no le tenga confianza a los jugadores, pero veíamos bien al equipo, manejando la pelota. Preferimos no cambiar nada”, defendió el argentino, que valoró el hecho de haber sumado su primer punto desde que llegó a hacerse cargo de La Roja.

“Necesitamos ganar. No vinimos a buscar el empate, pero de cierta manera, me reconforta el que por lo menos salimos de la sequía de no sacar resultados, con todo lo que nos tocó vivir al final. Es un aliciente que me lleva a no perder la fe, estar convencido de lo que se está haciendo y que estamos en una situación incómoda, pero estoy seguro de que Chile va a levantar, partido tras partido”, enfatizó el “Tigre”, que destacó el regreso de Arturo Vidal.

“Tuve una percepción muy buena de él, de lo que rindió, de cómo se adaptó rápidamente al grupo. En la primera charla que tuvimos le dije que esta era su casa, que se sintiera tranquilo, cómodo, se sintió así futbolísticamente, la mayoría de los muchachos lo conoce. Me parece que en general el equipo hizo un buen partido, en un juego de trámite parejo”, dijo, sin descartar el hecho de que pueda llamar a un lateral extra ante la suspensión de Felipe Loyola.

“Puede ser, apenas lleguemos de vuelta, lo vamos a conversar. Vemos bien a los muchachos, evolucionando. Chile tiene futuro en sus jóvenes, es cuestión que adquieran cada vez más roce internacional”, planteó, reconociendo las dificultades que dispuso el elenco al cual dirigió durante dos procesos eliminatorios.

“Conozco a casi todos los que integran el equipo, conozco el temperamento que tienen. Era un partido muy difícil, muy complicado. El trámite fue parejo, pero por situaciones de gol tuvimos más que Perú”, dijo Ricardo Gareca, apuntando a defender el empate con una victoria el próximo martes ante Venezuela.

“Ojalá tener un estadio lleno, con el aliento incondicional que se ha dado en los últimos partidos. Contra Brasil salimos ovacionados”, concluyó el DT de Chile en Lima.