¿Nueva acusación? Christian Pino insinuó que Nicolás Copano fue infiel a Lady Ganga con ministra de Gabriel Boric

Es una bomba que explotó el jueves en la noche. En el programa Oh Diosas, de Pamela Díaz en internet, la periodista Cecilia Gutiérrez destapó una supuesta infidelidad de Nicolás Copano a Lady Ganga.

Resulta que la reportera indicó que todo habría ocurrido solo veinte días después de casarse con la líder de las Amikas, con una jovencita llamada Sophie.

“Esta chica, proveniente del sur, me confirmó que se reunió con Nicolás en un par de ocasiones durante sus visitas a Santiago”, relató Gutiérrez.

Y agregó que “según el relato de esta chica, toca el timbre, le abre este hombre e inmediatamente se abalanza sobre ella y le empieza a dar besos... Llevaba 20 días de casado. Ahí sí ellos tienen un encuentro más íntimo. Después de eso, que fue hace pocos meses, ellos han seguido hablando”.

Christian Pino y la nueva acusación contra Copano

Así, este hecho generó gran revuelo en redes sociales, sobre todo en X, donde hubo una persona que decidió echarle más leña al fuego.

Christian Pino, periodista y pareja de Karla Rubilar, señaló ser un examigo de Nicolás y sentirse con el derecho a hablar de él, debido a rencillas anteriores.

“Hoy no voy a hablar de política, voy a usar la libertad de expresión que me da la radio para hablar de Nicolás Copano. Sí, de Nicolás Copano ya que él sintió que tenía el derecho de hablar de mí en su programa, de publicar fotos, de reírse de mí... Yo hoy me siento con el derecho de hablar de él aquí en mi programa… primero quiero contar que yo conozco a Nicolás Copano, Nicolás Paolo como le dice su señora, si es que siguen casados”, expresó Pino.

Y agregó que “leí en la prensa que le habría sido infiel a 20 días de haberse casado, bueno esas son cosas de Glamorama y ahí yo no me voy a meter. La cosa es que yo conozco a Copano hace bastantes años... Lo encuentro un tipo inteligente, conozco al Copano eso sí antes de que hablara como argentino y siempre lo he llevado a los lugares donde yo he trabajado. Lo llevé a CNN Chile…”.

Posteriormente, dio pruebas de lo compinches que habían sido en un pasado, manifestando que existía un antecedente que se había pasado por alto y él decidió exponerlo ahora, “porque él comenzó a hablar de mí en todas sus plataformas”.

Ya que esta de regreso la farándula

Es viernes y Nicolás Copano es TT

Y se ha dado la libertad de hablar de mí en sus programas.

Libero esta historia que viene a sumarse como antecedente en la triste noticia que @copano ha protagonizado en estos días 🫣 pic.twitter.com/jfwKQQexUj — Christian Pino Lanata 🌲♥️🇨🇱 (@christianpino) November 15, 2024

Entonces, soltó que “hace un par de años cuando pololeaba con María José, ellos pololearon varios años. Quizás tienen una relación abierta, vaya a saber uno. Me llama un amigo que es dueño de un restaurante y me dice: ‘Oye, vino Copano tu amigo y no lo dejé entrar’. ‘¿Por qué no lo dejaste entrar?’, le pregunto yo. ‘Porque venía con X mujer’. Una mujer política conocida de izquierda y ella, me dice, me cae mal y les dije que estaba todo reservado”.

“Y parece que venían de un carrete porque venían bien acaramelados. Eso yo tengo que dejar claro que no lo vi... Lo último que puedo decir de esta historia, de esta mujer que es protagonista de esta historia y que habría salido con Copano cuando él pololeaba con su actual mujer, es que hoy es una ministra de estado. Sí, una ministra del gobierno de Gabriel Boric. Un antecedente más en esta historia”, cerró, destapando otra supuesta infidelidad de Nicolás Copano.