“No entro nunca más”: Nicolás Solabarrieta desclasifica desaire de Canal 13 y arremete con todo contra la señal televisiva

El exfutbolista y exparticipante de Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta, lanzó recientemente duras críticas hacia Canal 13. Según contó en su podcast Entre Caballos, que comparte con Jorge Aldoney y el influencer Zimbdecker, el canal lo habría contactado para proyectos que finalmente no se concretaron, dejándolo fuera de la televisión.

En medio de una conversación donde uno de sus compañeros habló sobre promesas incumplidas por la señal, Nico Solabarrieta expresó entre risas: “Acá no entro nunca más a Canal 13″.

A pesar del tono de broma, el exintegrante de Tierra Brava aclaró que sus comentarios reflejaban una experiencia frustrante tras haber sido considerado para varios programas, sin lograr concretar ninguna participación.

“Supuestamente, después de Tierra Brava, yo iba a ser… No un rostro de renovación, pero me veían como posible candidato para estar dentro de la televisión”, comentó el modelo e influencer.

Un casting que no prosperó

El chico reality explicó que uno de los proyectos ofrecidos fue el programa Hay Que Decirlo. “Hice el casting, éramos como 8 personas (...) Antes que el programa saliera al aire, me llamaron y me dijeron que querían que fuera uno de los posibles panelistas. Llegué, fui al casting y me quedé afuera por (Arturo) Longton”, relató.

Este episodio lo llevó a rechazar otras oportunidades, como participar en Top Chef VIP. “Una de las razones por las que no quise entrar a Top Chef VIP era porque quería hacer el programa de Hay Que Decirlo. Me habían llamado, iba a estar con Cony, Eskarcita”, lamentó.

Otro acercamiento fallido

Además, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta reveló que hubo otra propuesta en Canal 13 que tampoco prosperó. “Pasaron los meses. Me tocó reunión, pero no por el canal, sino que por otra productora que está dentro de Canal 13, en el tercer piso. Y bajando de la reunión, me agarra la gente del React (de Palabra de Honor)”. Sin embargo, esta oportunidad también quedó en el aire.

Finalmente, Nicolás expresó su frustración al no ser considerado ni siquiera como candidato para el último proyecto ofrecido. “Yo no fui ni candidato. Me dijeron ‘¿Quieres estar?’, yo dije ‘sí, feliz’, pero nunca me llamaron, fui al único hueón que no llamaron”, concluyó en tono irónico.