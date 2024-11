“Es una gran velocista, pasó a la Subsecretaría en tiempo récord”: diputados reaccionan a nombramiento de Emilia Ríos

Diputados expresaron su descontento este viernes ante la designación de Emilia Ríos, exalcaldesa de Ñuñoa, como subsecretaria del Deporte. La llegada de Ríos a este cargo ocurre poco después de su derrota en la alcaldía frente a Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos, lo que generó comentarios en el Congreso.

“Es una gran velocista, pasó del municipio de Ñuñoa a la Subsecretaría del Deporte en un tiempo récord”, ironizó el diputado Eric Aedo.

Además, se refirió a la elección y habló sobre el futuro parlamentario de Ríos. “Acaba de perder una elección, renunció, pero, obviamente, con esta renuncia que ha presentado a la alcaldía, asumiendo un puesto de gobierno, cierra también bastante las puertas a una propia carrera parlamentaria, así que en ese sentido creo que no hay suspicacias respecto a los pasos siguientes que habrá que dar”.

“Ahora, esto es un acto valiente. Valiente porque haber perdido una elección y asumir un cargo de gobierno cuando el gobierno está terminando, estando en su último año, me parece que no es mucho lo que va a poder mover la aguja respecto de lo que va a ser la gestión de deportes en el último año de este gobierno”, añadió.

En esa línea, la diputada Erika Oliveira, dijo que “me parece una vergüenza que este Gobierno no haya entendido la importancia que tiene el deporte. O sea, no aprendieron nada de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, no han aprendido nada de los Juegos Olímpicos. Cuando tuvieron dos años para aprender, aunque sea un poquitito sobre el deporte, la actividad física, el deporte de alto rendimiento, el deporte de proyección”.

“Tenemos en Chile personas capacitadas que han vivido desde adentro lo que es el deporte. Tenemos entrenadores, tenemos ex destacados deportistas que perfectamente podrían estar ahí ejerciendo y haciendo un aporte para el deporte, pero no. Lamentablemente, esto se transforma en el consuelo, en el pago que te deja en el fondo el haber perdido una elección a una alcaldía, que en otra oportunidad hemos visto que cuando se mueven desde una subsecretaría o desde un ministerio, jugamos a las sillitas musicales”, agregó.