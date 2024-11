Filtran carpeta investigativa con las declaraciones de la denunciante en caso Monsalve: “Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir” / Diego Martin

Durante la tarde de este jueves, La Tercera ha publicado una serie artículos, en los que revelan detalles inéditos de la carpeta investigativa de la denuncia de violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

La más reciente, detalla las declaraciones de la denunciante, en las que relata lo que ocurrió la noche del 22 de septiembre en el Hotel Panamericano. En su testimonio, aseguró no haber consentido ningún acercamiento sexual y cuestionó el comportamiento del ex funcionario tras los hechos.

“Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir”

De acuerdo con su declaración, la mujer relató que el 22 de septiembre Monsalve envió un vehículo a su domicilio. “Él iba dentro, vestido todo de negro, con gafas y un gorro”, afirmó, y añadió: “Ahí empezó la pesadilla para mí. Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir, y nadie me ha dicho nada ni me ha ayudado en nada”.

Tras eso, sucedieron los hechos ya conocidos. Fueron al Ají Seco Místico y, posterior a eso, asegura que perdió la conciencia y no recuerda cómo llegó al Hotel Panamericano. “Desperté en su hotel. No recuerdo absolutamente nada. Nunca en mi vida me había pasado algo así”, señaló.

Relató que al despertar se sentía mareada, con dolor de cabeza y desorientada. “Miré el lugar y nunca había visto ese lugar, no sabía reconocerlo”, detalló. Fue entonces cuando notó que estaba sin ropa, cubierta solo por un chaleco sin mangas, y su teléfono celular estaba apagado.

“Dijo que debía estar siempre al lado de él”

Días después del incidente, según su testimonio, fue contactada por el jefe de gabinete de Monsalve, quien le comunicó un ascenso y nuevas funciones. “Me cita el jefe de gabinete, comentándome mis nuevas funciones y también el aumento de mi remuneración”, relató.

La denunciante señaló que aceptó las condiciones laborales, que incluían acompañar al subsecretario en sus viajes y hospedarse en el mismo hotel.

Más tarde, Monsalve la convocó a su oficina para confirmar que entendiera sus nuevas responsabilidades. “Él me dijo que debía estar siempre al lado de él, asistir a todas sus reuniones, y que tenía que desayunar, almorzar y cenar con él”, indicó. “Me dijo que, por mi nuevo rol, debía quedarme en el mismo hotel y acompañarlo en cada actividad”.

“Me dijo que no podía permitirse un escándalo”

El 2 de octubre, en su cumpleaños, la denunciante debió enfrentarse nuevamente a Monsalve. Según su declaración, el subsecretario la llamó a su oficina y le confesó que no recordaba lo que había pasado la noche del 22 de septiembre. “Me dijo que estaba preocupado porque no recordaba nada. Que él era el subsecretario del Interior y que no podía permitirse un escándalo”, señaló.

En el mismo encuentro, la mujer le reprochó su comportamiento. “Le pregunté por qué no me fue a dejar a mi casa, por qué no llamó a alguien, por qué no arrendó otra habitación para mí”, afirmó.

“Le dije que yo no consentí. Que si hubiese estado consciente, jamás habría consentido tener una relación sexual con él”. Según su testimonio, Monsalve solo agachó la cabeza ante sus palabras.

La denunciante también exigió que se revisaran las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido. “Le dije que revisara las cámaras para saber si me había caído, dónde me había golpeado”, contó, a lo que él respondió que podría hablar con la jefa de inteligencia de la PDI, pero advirtió: “Si hablas con ella, el tema puede hacerse público”.