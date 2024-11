Perla Ilich vivió terrorífica noche por celebraciones tras triunfo de Colo Colo: “Saltaron a mi casa, entraron a robar”

Fue una noche muy difícil para Perla Ilich. Para ella y para varios de los vecinos de Macul, del sector aledaño al Estadio Monumental, que se llenó de gente para festejar la copa de Colo Colo.

Resulta que el plantel del campeón del fútbol chileno arribó muy tarde hasta su coliseo, para celebrar su estrella número 34.

Y quienes viven en las cercanías tuvieron que soportar desórdenes y a los vándalos que se hacen pasar por hinchas.

Por eso, la famosa gitana alzó la voz. Y lo hizo junto a un grupo de personas, en el espacio Contigo en Directo.

Perla Ilich contra Colo Colo

Así, la figura expresó que “no es solo la experiencia de este fin de semana, es la experiencia que estamos viviendo hace mucho tiempo. Yo vivo en esta villa hace muchos años, más de 20 años, pero lo que vivimos este fin de semana fue terror. Fuegos artificiales, gente defecando en la calle, botellas, piedras, saltaron a mi casa, entraron a robar”.

Y agregó que “salí de mi casa llorando y estuve hasta las 02:30 con mis vecinas intentando entrar a nuestras casas, pero teníamos el paso bloqueado a los hogares”.

“Hoy la misma Paz Ciudadana me dijo, ´vecina no nos llame cuando pasen este tipo de eventos porque no vamos a venir’, no tenemos con qué defendernos. Entonces claro, a quién llamamos, si yo ayer le pedí ayuda a Carabineros por favor para poder ingresar y sacar a las personas que estaban metidas en mi patio, y nadie llegó”.

Finalmente, Perla Ilich apuntó directo a Colo Colo, manifestando que “Blanco & Negro no se hace cargo, ni Blanco & Negro, ni la Municipalidad de Macul, porque acá nadie hace nada, todos se hacen los sordos, nadie ve nada, y muestran en la televisión solamente lo lindo”.