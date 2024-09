Mattel lanza muñeca Barbie en homenaje a galardonada escritora chilena

A mediados de agosto de 2023, la escritora Isabel Allende sorprendió a sus seguidores al compartir su opinión sobre la película Barbie, la cual había visto recientemente. “Tal vez necesitamos más Barbies escritoras”, comentó tras ver el filme. Y más de un año después, Mattel hizo un anuncio que emocionó a muchos: lanzarán una Barbie en honor a la célebre novelista chilena.

Esta nueva Barbie, inspirada en Isabel Allende, forma parte de la colección Mujeres Inspiradoras de Mattel, la cual destaca a mujeres influyentes en diversas áreas. La muñeca, además de ser un reflejo de la escritora, busca que niños y niñas de todo el mundo conozcan su historia y contribuciones al mundo de la literatura.

En cuanto al diseño de la muñeca, Mattel no escatimó en detalles. La Barbie Isabel Allende luce un elegante vestido rojo con una capa fruncida que drapea sobre uno de sus hombros, resaltando su sofisticación. Complementando el look, la muñeca lleva aretes dorados, tacones negros y su característico lápiz labial rojo, evocando el estilo y presencia de la autora.

Además, la Barbie incluye dos accesorios simbólicos: una réplica en miniatura de su amada perrita Perla y una diminuta edición de su aclamada novela La casa de los espíritus, que fue su primer gran éxito literario y que escribió mientras vivía en el exilio tras el golpe militar en Chile.

Instagram Ampliar

¿Cómo reaccionó la novelista chilena?

Isabel Allende expresó su emoción en un comunicado: “He estado contando historias desde que era niña. Las historias tienen un poder increíble, desafían nuestra mente y tocan nuestros corazones, nos conectan con otras personas y nos enseñan que no estamos solos en el viaje de la vida. Celebro la iniciativa de la marca Barbie de inspirar a la próxima generación con las historias de personas no reconocidas”, según informó People.

El lanzamiento de la muñeca de Isabel Allende coincide con la celebración del Mes de la Herencia Hispana y estará disponible para preventa en la tienda de Mattel a partir del 13 de septiembre, con un precio de $35 dólares.

Esta edición especial se une a otras inspiradas en grandes figuras como la diseñadora Carolina Herrera y el legendario artista mexicano Juan Gabriel, expandiendo aún más el legado de personas influyentes a través del emblemático juguete.

Ampliar