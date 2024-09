La diputada Consuelo Veloso (IND) criticó duramente el video publicado por Juventud Republicana –agrupación juvenil del Partido Republicano–, en el que sus integrantes respaldan el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973″, dicen en el registro que fue ampliamente condenado.

Al respecto, la parlamentaria también arremetió contra el video: “¿Y saben qué es lo que hacen hoy día en otro tránsito histórico ante una ola brutal de negacionismo que ellos mismos han promovido? Sus juventudes se van a poner al frente de La Moneda y reivindican la matanza más grande de este país”.

“El Partido Republicano al final es la misma mierda que Chile Vamos (...) Hace lo mismo que hizo siempre Chile Vamos: defienden y son cómplices de los corruptos que le meten la mano al bolsillo a los chilenos, y les parece legítimo que se mate un compatriota de este país”, añadió.

Asimismo, Consuelo Veloso sostuvo que “el Partido Republicano es el partido vende patria de este país. Y hay que poner las cosas en su lugar: no somos lo mismo. En algún momento se dijo que el Frente Amplio era soberbio por decir que éramos superiores moralmente, ¿saben qué? No voy a usar la frase porque me pareció desafortunada, pero es una cuestión bastante distinta. No estábamos tan equivocados”.