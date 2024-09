Carlos Lampe tras polémico gol que le marcó Chile: “Vargas se da cuenta de que yo me lesioné, pero ellos tenían una presión tremenda” / Twitter

Carlos Lampe, arquero titular de Bolivia, sufrió una grave lesión durante el partido contra Chile disputado este martes en el Estadio Nacional, por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El guardameta boliviano de 38 años se lesionó justo cuando intentó controlar el balón ante la presión de Eduardo Vargas, quien aprovechó la caída del portero y anotó el empate transitorio para La Roja al minuto 38.

“La jugada es desafortunada. Vargas se da cuenta de que yo me lesioné, pero hay que estar en su lugar. Con la tremenda presión que tenían ellos, que iban perdiendo, cualquiera habría hecho el gol”, señaló al podcast El Partidazo.

En esa línea, añadió que “levanté la mano porque no pude seguir la acción. Controlé y cuando quise pasar se me soltó el tendón, y no puedes hacer nada”.

En esa línea, el guardameta calificó de “normal” que Vargas optase por marcar, aunque enfatizó “Quizás lo más correcto es que se hicieran un autogol, pero la justicia divina puso el partido como estaba, al minuto de juego”.

Consignar que, luego de los exámenes realizados, se diagnosticó que Lampe sufrió una rotura total del tendón de Aquiles derecho.