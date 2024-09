Capitán de Bolivia sueña en grande tras vencer a Chile: “Es gratificante romper la mala racha de 30 años ante una selección tan importante”

Luis Haquín, capitán de Bolivia, valoró durante este miércoles el tremendo triunfo que consiguieron sobre Chile en el Estadio Nacional.

Por primera vez en su historia los altiplánicos lograron vencer a la Roja fuera de casa, resultado que los envalentonó en las Eliminatorias.

“Para nosotros es gratificante porque he tenido la posibilidad de enfrentar a la selección chilena en muchas ocasiones y para mí es una grandísima selección, con grandísimos jugadores, con un gran cuerpo técnico y considero yo que ha conseguido importantes cosas a nivel selección. Es gratificante poder romper esa mala racha de casi 30 años con una selección que es muy importante, bicampeona de América, mundialista. Es un momento soñado para nosotros, hay que tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Sabemos que no hemos conseguido nada”, comenzó diciendo en conversación con Emol.

En esa línea, añadió que “Chile no está consiguiendo los resultados que desea, pero no me queda ningún tipo de duda de que si siguen trabajando y soñando lo van a conseguir. He sido un fiel admirador de la selección chilena en su momento y lo ratifico ahora, cuenta con grandísimos jugadores”.

Consultado sobre si confían en clasificar al próximo Mundial, lanzó: “Hemos soñado siempre. Quizá los resultados no han sido los deseados, veníamos de tener una Copa América que considero que se distorsionó por los resultados, veníamos de pasarla mal. Convivir en las críticas es parte de esto, a pesar de eso hemos seguido trabajando. Tuvimos un gran partido en El Alto (contra Venezuela) que nos permitió tener un estado anímico importante para venir a hacer un partido correcto a Chile”.

Finalmente, a Haquín le preguntaron por sus sensaciones tras el tanto de Eduardo Vargas. “Optó por no armar un escándalo. “No voy a hablar, no voy a dar una opinión, eso es criterio de cada uno. Si Eduardo decidió eso, es respetable”, cerró.