“Podría ser una gran sorpresa”: María Luisa Godoy propone a conocido conductor para acompañar a Karen Doggenweiler en Viña 2025

La semana pasada se confirmó que Karen Doggenweiler será la animadora del Festival de Viña del Mar 2025, generando gran expectativa sobre quién será su compañero en la animación. Aunque el nombre aún no se ha revelado, varios rumores han circulado en torno a posibles candidatos para compartir el escenario con la reconocida conductora de Mucho Gusto.

En una conversación con Página 7, María Luisa Godoy, quien fue la animadora del certamen en las ediciones anteriores, fue consultada sobre su opinión respecto a su reemplazante y sobre quién podría ser su compañero ideal en el evento.

“Karen es una tremenda animadora, creo que no necesita consejos míos. Solo le digo que lo disfrute, que lo viva a concho y que lo pase bien”, comentó la conductora de Buenos días a todos. Y luego agregó: “El oficio, el carisma y el talento lo tiene, así que tiene que pasarlo bien y le deseo lo mejor”, añadió.

¿A quién propone como compañero de Karen en Viña 2025?

Respecto a quién podría ser el compañero de Karen Doggenweiler en la animación, María Luisa Godoy ofreció una opinión interesante y lanzó una propuesta inesperada. “Creo que hay muy buenas opciones de compañero. Entiendo que (José Antonio) Neme no quiere, no sé si Sepu (Rodrigo Sepúlveda) quiere o no, pero yo digo que podría ser Juan Manuel Astorga”, señaló.

“Podría ser una gran sorpresa como animador de Viña”, añadió.

En su reflexión, María Luisa también comentó sobre los otros animadores que han circulado como posibles compañeros de la conductora de Mucho Gusto en la Quinta Vergara, mencionando que “han sonado muchos nombres de afuera del canal, que también son muy talentosos, así que ahí habrá que ver”.