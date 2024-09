Niña de dos años fue declarada fallecida por Hospital Calvo Mackenna mientras seguía con signos vitales

Santiago

El Hospital de niños y niñas Doctor Luis Calvo Mackenna se encuentra en el centro de una polémica luego de un caso que ha generado conmoción.

Una niña de dos años fue declarada muerta por error en la sala de urgencias del hospital, pero posteriormente fue hallada con signos vitales en la morgue antes de fallecer definitivamente.

Las investigaciones internas del centro médico, junto con las indagaciones del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), buscan esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo negligencia médica.

Según consigna La Tercera, el caso se originó a raíz de un accidente doméstico el viernes, cuando la menor cayó en una piscina tras ser dejada sola unos minutos. En estado crítico, fue trasladada de urgencia al hospital en Providencia, donde el equipo médico intentó salvar su vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, una doctora informó a los padres que la niña había fallecido debido a la falta de respiración. El cuerpo fue enviado a la morgue del hospital.

La menor seguía con vida

Más tarde, la PDI, por orden del Ministerio Público, llegó para investigar la causa del supuesto fallecimiento, atribuida inicialmente a un ahogamiento. Durante esta revisión, un médico criminalístico descubrió que la niña aún presentaba signos vitales , lo que llevó a la intervención del equipo médico.

No obstante, no se ha aclarado si se realizaron nuevos intentos de reanimación. A pesar del hallazgo, la menor no logró sobrevivir y su muerte fue confirmada al amanecer del sábado.

El hospital ya estaría informado de los hechos y habrían expresado su intención de abrir una auditoría interna para revisar los errores que ocurrieron.

Mientras que las autoridades del recinto no han comentado detalles específicos del caso, citando la confidencialidad estipulada en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

El Servicio Médico Legal (SML) se encargará de realizar la autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte, mientras la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades.

A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento los padres de la menor no han iniciado acciones legales contra el hospital.