“Necesito facturar”: Exchica “Mekano” da sus motivos para arribar a plataforma de contenido para adultos

Romina Sáez, modelo, abogada y ex chica Mekano, ha vuelto a la cámara tras varios años de ausencia, esta vez para realizar una sesión fotográfica con la plataforma nacional de contenido para adultos Onfayer, similar a OnlyFans.

Según explicó, el motivo principal de esta decisión es económico. “Necesito facturar”, señaló Sáez, quien reveló que los fondos obtenidos por la venta de sus fotos se destinarán a una cuarta operación de reconstrucción facial.

Si bien, confesó que al principio sentía inseguridad al posar en traje de baño, algo que no hacía desde hace tiempo, la reacción del equipo la ayudó a sentirse mejor. “Entrar a una sala, que me vieran y hubiera aplausos, me hizo sentir mejor, me empecé a sentir mejor”, afirmó la abogada, quien está a punto de lanzar una sesión que la mostrará como nadie, “como no me han visto aún”, dijo para LUN.

La razón para aceptar la invitación de la plataforma tiene una explicación. “ Es por un tema económico, yo necesito factura r”, explica. De hecho, el dinero que recaude por sus fotos le permitirá realizar una cuarta operación: “Una Rinoplastia abierta que me permita respirar, ahora tengo una fractura cerca del lagrimal y con la técnica que me emplearán abriendo la nariz pueden solucionarlo”.

Esta operación se suma a tres procedimientos reconstructivos previos, derivados de un violento incidente que sufrió en marzo de 2022, cuando fue agredida por un arrendatario, dejando secuelas físicas permanentes en su rostro. “ Les pedí que me aplicaran Photoshop, porque la idea no es dar pena . Con el pelo me tapé el ojo para que no se viera la cicatriz que tengo al lado derecho. Ese ojo quedó extraño, y al sonreír se mueve un poco raro, y las cejas están más bajas”, afirmó.

“Calculo que hasta hoy he gastado unos 40 millones de pesos, todo era plata, plata y plata, fue un cambio de día total, cambié mi casa de 5 habitaciones, 3 baños y un patio enorme por una casa bastante más pequeña, tuve que vender un montón de muebles que no me cabían, la habitación que ocupo es como una pieza de servicio y en el carache están mis perritos, vendí dos autos, muebles, mi ropa, accesorios y lo que pude, al final entre el sueldo de mi mamá y lo que yo ganaba no me alcanzaba”, detalló.