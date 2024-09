Diputado Aedo y AC contra Ángela Vivanco: “Estamos enfrentando la mayor crisis del sistema judicial, la corrupción ha penetrado de manera notable”

El diputado Eric Aedo (DC), conversó con La Prueba de ADN para profundizar sobre los coletazos que sigue dejando la indagación en torno al Caso Hermosilla, involucrando nuevos nombres y planteando varios escenarios complejos.

Una de las nuevas aristas revelan chats entre la magistrada Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, despertando las intenciones de realizar una acusación constitucional contra la jueza. Esto, sumado a que la Corte Suprema tome como medida suspenderla de sus funciones.

Según sostiene el invitado, “están las condiciones para que estas dos cosas avancen de forma paralela. Una es la sanción disciplinaria (...) pero otra es la facultad que tiene la Cámara de Diputados, de fiscalizar y de presentar acusaciones constitucionales”.

Asimismo, mencionó lo ocurrido con el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, asegurando que también “están las condiciones” para avanzar en medidas similares. Esto, “por temas de probidad y corrupción”.

Por otra parte, el parlamentario hizo hincapié en que Chile Vamos va a presentar acusaciones constitucionales contra los ya mencionados Vivanco y Matus, además del juez Sergio Muñoz.

“Vamos a esperar la presentación, cuáles son los antecedentes”, mencionó, haciendo foco especial en que “no sabemos cuáles van a ser los fundamentos de esa presentación contra el juez Muñoz”.

Respecto al caso de Vivanco, el también vicepresidente de la Cámara de Diputados señaló que “hay elementos para una acusación constitucional y creo que hay algunos que la Fiscalía debiese mirar si son constitutivos de delito”.

“Son faltas a su ministerio, como ministra de la Corte Suprema, que al menos ameritan esa acusación constitucional. No descarto que la Fiscalía pueda ver aquello que tenga que ver con delitos”, complementó.

En el caso de Matus, “claramente ha faltado a la probidad cuando le miente al país. Me cuesta creer que un ministro de la Corte Suprema pueda seguir siendo ministro cuando le ha mentido al país abiertamente”.

“Esta es una situación grave, que no se agota en las acusaciones constitucionales, creo que evidentemente se abre la discusión de cómo se nombran los ministros de la Corte Suprema; tiene que ser un proceso bastante más transparente”, añadió.

Un escenario complejo, sin distinguir colores

Aedo también reflexionó la politización que se le puede dar al tema debido al apoyo que puedan recibir algunos de los nombres sobre la mesa por sectores o personalidades políticas que apuntan a sus opositores.

“Lo peor que podemos hacer es generar una negociación en la vía del empate o politizar esto”, comentó, aludiendo a que se trata de un tema bastante complejo que va más allá de colores políticos.

“Lo que estamos enfrentando es la mayor crisis del sistema judicial chileno en los últimos 34 años. Está en riesgo la democracia, nuestras instituciones; la corrupción ha penetrado de manera notable”, cuestionó.

“Esto no se puede convertir en una pelea de ministros de izquierda vs ministro de derecha o de centro, porque eso va a conducir a un empate en tabla, no vamos a enfrentar la situación corrupción y vamos a seguir por el camino que hasta acá hemos recorrido”, enfatizó.