Katherinne Wollermann tras ganar oro en París 2024: “La perseverancia y disciplina me han llevado a esto”

La chilena Katherinne Wollermann brilló este domingo en el cierre de los Juegos Paralímpicos de París 2024, al ganar una histórica medalla de oro en los 200 metros KL1 del canotaje en las aguas de Vaires-sur-Marne.

La oriunda de Chiguayante subió a lo más alto del podio tras obtener el primer lugar de la prueba con un tiempo de 51.95 segundos, superando a la ucraniana Maryna Mazhula (52.87) y la alemana Edina Müller (53.13).

Tras recibir la presea dorada, Wollermann habló con las redes oficiales del Team Para Chile y manifestó su alegría luego de conquistar el cuarto oro paralímpico en la historia del deporte nacional.

“Aún estoy procesando lo que hice, fue todo muy rápido. Es la primera medalla para el canotaje y el para canotaje en Chile. Hice un récord mundial que ahora me vine a enterar y estoy muy contenta”, comentó.

En esa línea, agregó que: “No sé como expresar la emoción porque es muy interna. He pasado por tanto, he hecho tantos esfuerzos y sacrificios. No es un deporte fácil, pero la perseverancia, la disciplina y la constancia me han llevado a esto”.

“Hay mucha gente detrás de esta medalla. Creo que cada esfuerzo y cada cosa que he hecho en la vida ha valido la pena. Este es el resultado de lo que vengo haciendo hace muchos años, desde el 2012 que comencé”, continuó.

Además, Katherinne Wollermann valoró el hecho de ser la segunda mujer chilena en ganar un oro paralímpico: “Siento que puedo ser una líder para que otras mujeres se sumen al deporte, sigan creciendo y que se empoderen”.

“Hay que ir rompiendo barreras y nuestros propios límites. Las mujeres nos estamos apoderando de cada espacio deportivo y de trabajo, de a poco nos hemos ido insertando así que feliz de sumar para esto”, cerró.