Han pasado cinco meses desde la detención de Daniel Sauer. Y Titi Ahubert, quien fuera su pareja, reflexionó con Revista Sábado al respecto.

Es que la conocida figura farandulera no lo ha pasado nada de bien desde que se destapó todo el caso Audios, donde su marido fue acusado de ser el presunto autor de delitos tributarios, emisión de facturas falsas, lavado de activos e infracción a la ley del mercado de valores.

Esta situación lo mantiene en prisión preventiva, hecho que ha sumido a la pionera de la prensa rosa en un complicado momento emocional y económico.

“Llegaron a las cinco y media de la mañana. Estaban mis hijos durmiendo y tuve que pedirle por favor a la PDI que me dejaran primero tocarles la puerta para que se vistieran. Fue muy duro. Nunca se me va a olvidar la imagen de él saliendo esposado. Me cuesta hablar de esto”, rememoró sobre la detención.

Titi Ahubert y su complejo presente

“Nunca me involucré en su negocio. De hecho, ni siquiera iba a la oficina, porque a mí me gusta respetar el trabajo del otro. Y él, como hombre, como padre, era excelente. Nada que decir. Yo me casé con un hombre bueno, no con un delincuente. Una relación preciosa, linda, de mucho cuidado. Una persona muy buena, de verdad. Yo sé que la gente dice ‘ay, ¿pero cómo va a ser bueno?’, La gente no sabe lo que yo sé de él”, aseguró la comunicadora.

Lo peor es que la rubia además de haber bajado 15 kilos y estar con una profunda depresión, está lidiando con una feroz crisis económica, donde tuvo que vender su único bien, su automóvil.

“Esto de que de un día para otro no hay plata, no hay cómo pagar los colegios de los niños. El quedar totalmente desamparada ha sido muy duro para mí y mis hijos”, indicó.

Y agregó que “la comunidad judía tiene bloqueada a esta familia. No nos quieren ver. Imagina toda la embarrada que quedó con la comunidad porque eran muchos los judíos que perdieron plata. Eso es muy duro. El colegio (Hebreo) se ha portado bien, saben que mi hijo no tiene la culpa”.