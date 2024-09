En Colo Colo no hay consuelo. En Talca, el “cacique” fue sorprendido por un inspirado Joaquín Larrivey, que junto a Magallanes le propinó una dura goleada de 3-0 por la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile.

Tras el encuentro, en medio de los análisis, Daniel Morón se fue con todo en contra del arbitraje de Nicolás Gamboa.

“Reconozco que Colo Colo jugó un pésimo partido, el mismo que hizo el árbitro. Cuando un equipo juega pésimo, pierde el equipo, pero cuando un árbitro juega pésimo, perjudica a uno de los dos equipos, no sé si se entiende. Jugamos mal y encima contamos un árbitro que nos hizo más mal todavía”, dijo en conversación con ADN Deportes.

Sobre el penal que les cobraron en contra, Morón sostuvo que “cuando está el VAR, los ayuda a situaciones como esta, donde no es penal por ningún lado. Se cobra un penal increíble que con VAR se corregía, pero lamentablemente no hay VAR. Después hubo mucha faltas que se cobraban para un lado, para el otro no”, dijo.

“Quiero reconocer el partido que hizo Magallanes, que jugaron el partido que tenían que hacer, jugaron bien, hicieron los goles, no hay por donde buscar excusas a eso”, complementó Morón.

Cerró sobre la suspensión del duelo ante la UC que “no podemos hacer absolutamente nada, solo tenemos que acatar a la decisión de Estadio Seguro, Carabineros, ANFP. No quiero ponerle más pelos a la sopa”, finalizó el gerente deportivo de Colo Colo.