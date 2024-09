Testifican hija y nuera de mujer que fue drogada por su marido para ser violada por otros hombres: sospechan que también fueron abusadas

En la quinta jornada del juicio oral contra Dominique Pélicot, hombre acusado de drogar a su esposa Gisèle Pélicot para que desconocidos la violaran, testificaron su hija y su nuera, quienes expresaron sus sospechas de que también pudieron ser víctimas de agresiones sexuales.

Caroline Darian recordó cómo su vida “cambió” el 2 de noviembre de 2020, tras descubrir los hechos. “Mi madre me dijo: ‘He pasado casi todo el día en la comisaría. Tu padre me drogaba para violarme con desconocidos. He tenido que ver fotos’”, relató.

Según la prensa local Darien, se le consultó sobre las fotografías de ella acostada y desnuda que se hallaron en los archivos de Dominique. “El hombre que era mi padre, en quien yo tenía total confianza, que creía íntegro (...) descubrí que en realidad me había fotografiado sin que yo lo supiera, desnuda ”, dijo al tribunal.

“Uno de los mayores criminales sexuales”

“¿Cómo te reconstruyes cuando tu padre es uno de los mayores criminales sexuales de los últimos veinte años?”, se preguntó Caroline Darian en su declaración, la cual duró unos 20 minutos.

Por su parte, la nuera de Gisèle Pélicot reveló que Dominique Pélicot tenía fotos de ella tomadas sin su consentimiento en el baño de su casa.

Asimismo, expresó su preocupación sobre los posibles crímenes cometidos por el acusado contra sus nietos, con quienes era muy cariñoso y que a menudo se quedaban a solas con él.