La exprimera dama de Estados Unidos (EE.UU.), Melania Trump, anunció este jueves el lanzamiento de su autobiografía. En el texto, los lectores podrán conocer su “perspectiva” y la “verdad” de lo que ha sido su vida, incluyendo su cargo protocolar.

La exmodelo desempeñó el cargo de primera dama entre los años 2017 al 2021, producto de su matrimonio con el expresidente Donald Trump. Durante dicho periodo, Melania Trump recibió una serie de críticas, las cuales apuntaban a que su relación era para mantener las apariencias.

El vídeo, de 48 segundos, inicia con Melania Trump hablando directamente a la cámara, presentando escenas de su pasado, a su hijo Barron, su época en la Casa Blanca, su viaje a África y su trabajo en su campaña Best of Best.

“Siento la responsabilidad de dejar las cosas claras”

En el registro, la exprimera dama de EE.UU. señaló: “Escribir estas memorias ha sido un viaje profundamente personal y reflexivo para mí. Como persona privada que a menudo ha sido objeto de escrutinio público y tergiversación, siento la responsabilidad de dejar las cosas claras”.

El precio de “Melania” rondará entre los 40 a 150 dólares. La edición especial contará con la firma de la exmodelo y fotos adicionales exclusivas de dicha edición. El libro saldrá a la venta un mes antes de las elecciones en Estados Unidos, que se realizarán el 5 de noviembre.

