Durante una reciente entrevista en el programa El Tony Pregunta, Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez, sorprendió a sus fanáticos al mostrar una faceta más emocional y sensible. En el transcurso de más de una hora de conversación, el artista no solo habló sobre su carrera musical y los planes que tiene a futuro, sino que también tocó temas delicados acerca de la situación política y social de Puerto Rico.

“Es súper injusto, brother. Puerto Rico no se merece esto que se vive a diario. Yo no me quiero hacer el más sufrido, pero yo también papi, yo vivo aquí, mi familia vive aquí, mis amigos viven aquí, los familiares de mis amigos viven aquí... La gente que yo amo vive aquí”, expuso Benito.

“Los que trabajan para mejorar Puerto Rico en general, y en eso, incluyendo los que salimos de aquí representando a Puerto Rico (...) Versus esa injusticia, de que haya que vivir sin un sistema en lo básico de energía eléctrica”, añadió.

En un emotivo momento de la entrevista, Bad Bunny se conmovió hasta las lágrimas mientras hablaba de los problemas que afectan a su isla natal. Originario de Vega Baja, Puerto Rico, el cantante expresó su preocupación por la gestión de los problemas que enfrenta el país. “Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros”, comentó, poco antes de quebrarse y taparse el rostro.

Uno de los aspectos más resaltantes de la conversación fue la fuerte crítica que Benito lanzó contra los políticos de Puerto Rico. El artista se mostró visiblemente molesto con la forma en que los gobernantes han manejado los problemas en la isla, especialmente la desconexión que tienen con las realidades que enfrenta la población. “El gobierno trabaja para joder y aun así tú ves a gente que sigue votando por los mismos”, manifestó.

Con un tono de frustración, cuestionó por qué muchas personas continúan apoyando a aquellos políticos que no cumplen con su deber, señalando: “¿Por qué idolatras a este tipo? Él es tu empleado”. Estas declaraciones se dan en un contexto donde Puerto Rico enfrenta serios retos, incluidos problemas financieros que han afectado su economía por varios años, y un gobierno que ha sido ampliamente criticado por su ineficacia para enfrentar los desafíos de la isla.

Instó a los jóvenes a participar en política

En la entrevista, Bad Bunny dejó claro que, si los políticos no cumplen con sus promesas, es responsabilidad de los ciudadanos hacer que rindan cuentas y, de ser necesario, reemplazarlos. “Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado”, expresó con firmeza.

El artista puertorriqueño alentó a la gente, especialmente a los jóvenes, a involucrarse más activamente en el proceso político. Además, instó a la población a no seguir apoyando a los mismos políticos si, después de muchos años, las condiciones en Puerto Rico no han mejorado. “Si tú ves que votas al mismo durante veinte años y ves que tu alrededor no es como tú lo quisieras, sácalo”, dijo.