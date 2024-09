El exseleccionado chileno, Osvaldo “Papudo” Vargas, que marcó un gol en el empate 2-2 vs Argentina el 18 de septiembre de 1980 en un amistoso jugado en Mendoza, adelantó el partido que se disputará este jueves.

La Roja intentará obtener un buen resultado que la encamine en busca de la clasificación al Mundial del 2026, frente a una albiceleste que no contará con Lionel Messi.

“Sera un partido muy complejo, muy complicado. Argentina siempre ha sido difícil jugando en el estadio Monumental, pero Chile ha mostrado un buen nivel, los veo bien”, lanzó.

En esa línea, Vargas añadió que “será un partido difícil, que le va a costar, pero la fe nunca se pierde, ojalá pueda Chile traerse un buen resultado y después esperar el partido con Bolivia”.

Consultado sobre la ausencia de Messi, indicó: “Obviamente que es muy importante para ellos, cuando tiene el balón desequilibra, se busca faltas cerca del área, etc. pero si lo van a reemplazar, cualquier jugador, tendrá mucha más movilidad también. Argentina pierde mucho más sin Messi que Chile sin Alexis”.

Respecto a Paulo Díaz y Matías Catalán, dos que serán titulares frente a los trasandinos, indicó que “Paulo Díaz juega muy bien en Argentina con River, pero aún no ha logrado mostrar en la selección lo que viene haciendo. Catalán me gusta más como lateral que como central, es un buen jugador, pero me inclinaría más con la estatura con Sierralta”.

“En esta pasada con cuatro puntos yo me conformo en estos dos partidos”, manifestó.

Finalmente, Papudo rememoró el gol que le marcó a la Albiceleste años atrás. “Siempre está en la memoria aquel gol del año 80, siempre se recuerda y será siempre así en esta época. De solo pensar en ello, me trae muy lindos recuerdos. Marcar un gol a Argentina es muy especial y no se olvida tan fácilmente. Es lindo poder recordarlo”.