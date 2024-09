Gareca bromea con el español de Brereton y no se confía de la ausencia de Messi en Argentina: “No invalida los recursos que tienen”

Santiago

Durante la conferencia de prensa de este martes, Ricardo Gareca reconoció la presión que implica para él dirigir su primer partido en clasificatorias con La Roja, considerando que le toca visitar a Argentina.

“Tenemos que encontrar resultados y rendimiento. Estamos en plenas clasificatorias, tiempo no hay. Confío en poder hacerlo, independiente de los antecedentes que haya por la falta de gol”, remarcó, marcando matices en torno a lo que espera para este juego en comparación a la derrota que sufrió en junio contra la Albiceleste en Copa América.

“Uno muchas veces puede plantear un equipo muy ofensivo en cancha y no genera nada, o armar un equipo no tan ofensivo y terminas generando situaciones de gol. Es algo que tiene que ver con lo que uno va pensando, cómo imagina el partido. Va a ser muy disputado, como fue en la Copa América (...) Va a ser en una cancha con dimensiones más grandes que en Copa América. Fue una actuación bastante pareja, jugamos el partido que había que jugar. Tuvimos oportunidades y confío en que podamos desarrollar un juego más fluido respecto a aquel juego”, dijo Ricardo Gareca, sin minimizar la ausencia de Lionel Messi.

“Veo bien a Argentina. Prefiero que no esté Messi, claro, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tienen, los valores importantes que tienen. Es importante, pero Argentina es capaz de resolver la situación. No varía que esté o no, tenemos que fijarnos en lo que nos conviene a nosotros”, enfatizó.

El manejo del plantel de Ricardo Gareca

Durante las consultas de la prensa, bromeó con sus críticas al español de Ben Brereton en el comienzo de su proceso. “Ustedes exageran un poco, interpretan a la manera que quieren, pero el idioma no lo condiciona para no ser nominado. Cada vez lo habla mejor, eso es bueno para él, para todos nosotros, pero no lo condiciona. Está bien, como todos”, señaló.

De todas formas, sí se puso más serio ante el hecho de que jugadores como Guillermo Maripán lleguen sin ritmo de partidos a la doble fecha eliminatoria. “Me gustaría que tuviera mayor continuidad en partido. Cuando lo llamé en Europa, se lesionó. En previa a Copa América, arrastró una lesión también. Hoy nos tenemos que basar en los muchachos que vengan con continuidad y partidos encima”, remarcó, sin preocuparse demasiado respecto de quién será el capitán en Buenos Aires.

“No veo mal que aquellos que vayan quedando de mayor experiencia, si es una política dentro de la selección, no interrumpiría eso con un criterio personal”, concluyó el “Tigre”.