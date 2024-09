Trabajadores de Conaf mantienen movilización y piden salida del director del organismo

Los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto con el Sindicato Nacional de Profesionales (Sinaprof), han cumplido una semana de movilización indefinida en protesta contra la gestión del director ejecutivo del organismo, Christian Little. La movilización ha sumado apoyos significativos, incluyendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de Conaf (Sitrem), que representa a guardaparques, brigadistas, profesionales técnicos y administrativos.

El movimiento sindical exige la salida de Little, a quien acusan de una “pésima gestión” al frente de la corporación, señalando que ha traído a personas “sin las competencias necesarias para trabajar en Conaf”. Ricardo Heinsohn, presidente del Sinaprof, ha sido uno de los principales voceros de la protesta, destacando que Little tiene “responsabilidad” en la gestión del megaincendio de Valparaíso, que actualmente está siendo investigada. Heinsohn expresó que “se ha hablado mucho durante este gobierno de dialogar y defender los derechos de los trabajadores. Eso no se está dando”.

Los trabajadores han denunciado “abusos, maltratos y despidos injustificados”, además de la contratación de asesores por sueldos millonarios, lo que ha generado un fuerte malestar dentro de la institución. “Hoy sencillamente se está llevando a un desastre. No podemos avalar que se siga hablando mal de la institución y que esta gente de afuera llegó a destruir”, añadió Heinsohn en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, publica La Tercera.

La huelga ha comenzado a afectar a sectores clave, como el turismo. Según la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), los guardaparques no estarían validando los tickets vendidos a través de la plataforma ‘pases parque’ en ninguna de las áreas silvestres protegidas del país. Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, hizo un llamado al gobierno del Presidente Gabriel Boric para que intervenga y ponga fin a la movilización lo antes posible, buscando un acuerdo que permita la normalización de las actividades turísticas en los parques nacionales.

Carta al Senado

En su intento por visibilizar sus demandas, los trabajadores han llevado a cabo diversas actividades de protesta, incluyendo la entrega de una carta al Senado en las dependencias del ex Congreso Nacional, exigiendo la destitución de Christian Little.

La situación se torna crítica a medida que se aproxima la temporada alta del turismo, lo que ha generado preocupación en la industria, que ve con alarma el posible impacto negativo de la movilización en la economía y en la imagen de los parques nacionales de Chile.