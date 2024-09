Revocan prisión preventiva a Daniel Jadue: estos fueron los argumentos del Juzgado para dejar al exalcalde de Recoleta con arresto domiciliario

Santiago

En una audiencia de revisión de medidas cautelares que se extendió por cerca de cinco horas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la prisión preventiva de Daniel Jadue.

Siendo así, el exalcalde de la comuna de Recoleta quedó con nuevas medidas cautelares: arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la municipalidad de la cual fue parte y de comunicarse con otros imputados o testigos de la causa. Todo en el marco de la investigación del caso Familias Populares.

Desde su ingreso al recinto penitenciario de Capitán Yáber, la defensa de Jadue desplegó una serie de acciones legales con el objetivo de revertir su reclusión. Entre estas, destaca una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas apelaciones, que finalmente lograron un cambio en las medidas cautelares tras 91 días de prisión preventiva.

Durante la audiencia, los abogados de Jadue presentaron varios argumentos, incluidos informes de la Contraloría y alegatos de persecución política.

Asimismo, cuestionaron el papel de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso y ex tesorero de Achifarp, señalando irregularidades en su gestión. Estos planteamientos fueron considerados suficientes por el tribunal para justificar el cambio en la medida cautelar.

Justificación de la jueza

Por su parte, Paula Brito, la jueza a cargo del caso, justificó el cambio de medidas cautelares hacia el ex jefe comunal, exponiendo su irreprochable conducta anterior y el hecho de que ya no es alcalde, por lo que no existiría riesgo de uso de fondos públicos.

El equipo legal de Jadue expresó que la decisión del tribunal refleja que las pruebas presentadas en su contra no son contundentes y que confían en que, durante el juicio, su cliente será absuelto de los cargos.

Así, durante la tarde del lunes, y pasadas las 16:00 horas, Jadue dejó el anexo, acompañado de su pareja y un grupo de seguidores.