Figuras de la televisión chilena lamentan fallecimiento de querido amigo: “Acá estaremos para hacer todo lo que tú hubieras querido”

Benjamín Vicuña, Kika Silva, Mayte Rodríguez, Carolina Arregui y otras personas de la televisión chilena han comunicado a través de sus redes sociales el lamentable fallecimiento de un gran amigo de ellos, Matías Saavedra.

En concreto, Saavedra habría fallecido tras sufrir un accidente automovilístico cerca de Farellones.

En sus cuentas de Instagram, compartieron fotos y momentos junto a él y aprovecharon de escribir un mensaje hacia su amigo. “Amigo, te amamos desde un principio y hasta siempre. Gracias por tanto”, escribió Carolina Arregui junto a un video.

Asímismo, Benjamín Vicuña añadió“Cuando se va un amigo, se va un pedazo de nosotros, se esconde aparentemente el brillo de la complicidad, de la risa y de la lealtad. Cuando se va un amigo, se siente más fuerte que nunca la necesidad de amar y ser amado por nuestros amigos”.”Cuando un amigo nos deja, queda la historia, queda el pasado, queda algo que ni siquiera la muerte puede quitarnos, que es lo vivido”.

Kika Silva también utilizó sus redes para despedir a su amigo, en una postal de él dijo: “Cuesta entenderlo, las palabras aún no llegan. Acá estaremos para hacer todo lo que tú hubieras querido. Agradezco a la vida que la montaña, el mar y el pasarlo bien nos uniera”.

Por su parte, Mayte Rodríguez compartió una publicación con diversos registros junto a Matías, donde indicó: “Mati, todo es surreal, la vida misma lo es. Mi gran amigo, me enseñaste de lealtad, confianza y amistad. Siempre entregando felicidad, tirando salvavidas en momentos difíciles , armando logísticas porque para ti no habían imposibles”.”De esos amigos que 2 palabras bastaban para resolver cualquier problema. Me apoyaste en los momentos más crudos de mi vida”.

“Compartimos más de un mes en un barco y repetimos viaje varias veces, con perro, con amigas, con familia... entre guitarras, ceviches y conversas”, agregó Mayte.

”Conversas que siempre llegamos a un punto en común. Esa conexión es un tesoro y la guardo en mi corazón para siempre. Descansa. No nos encontraremos en otra vida solamente, en esta misma te veré en la mirada de otros ojos, en mis momentos de silencio, en los atardeceres, bajo el mar, sobre el cielo, y en cada momento que sienta una amistad real. Como la tuya”, añadió.”Gracias por todo. Con el corazón roto, transformaré este momento en algo hermoso para ti. Por qué tú te lo mereces todo. Hasta el cielo” añadió Mayte.