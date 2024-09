Anita Alvarado reveló que fue víctima de robo de su vehículo y de paso interpeló a las autoridades: “Que sea un llamado de atención para el municipio”

Santiago

Anita Alvarado dio a conocer a través de sus redes que sufrió el robo de su vehículo, afuera de su hogar ubicado en el sector de Jardín Alto en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

En concreto, utilizó su cuenta de Instagram, para compartir una foto de la camioneta Nissan Pathfinder Sense del año 2016. “Acaban de robarme esta camioneta afuera de mi casa (calle Jardín Alto, La Florida)”, escribió.

En una conversación con LUN, Anita explicó que todo ocurrió durante la noche del viernes y lamentó que las cámaras de seguridad del sector no funcionaran. “No se puede hacer seguimiento porque no funcionan”, dijo.

Anita además indicó que puso una denuncia en la comisaría de Departamental tras el ilícito. “Carabineros se portó bien. Me dejaron el número para que estemos comunicados”, añadió.

“La embarro la cantidad de robos que hay acá porque los ladrones ya saben que las cámaras no funcionan”, sumó.

Ante lo sucedido, Anita explicó que dio por perdida su camioneta, la cual usaba para su emprendimiento.

“No sufro por cosas materiales. En mi vida me lo han quitado todo. Cuesta, pero hay que volver a empezar para tener otro vehículo. No voy a llorar. Doy gracias a Dios porque no nos pasó algo”, dijo Anita.

En ese contexto, indicó que “esto que hago no es por mí, es para que activen las cámaras. Si fuera así, podría haberle hecho seguimiento a mi auto y ver dónde está”.

“También quiero que esto ayude a otras personas que puedan ser afectadas. Nosotros trabajamos y podemos ponernos de pie, pero hay gente que pierde su fuente de trabajo. Ojalá aparezca, o sino, por último que sea un llamado de atención para el municipio para que activen las cámaras”, sumó.