Confirman detención de “Elvis”, prófugo tras ser acusado de reiterados homicidios en La Pintana

Santiago

Durante la jornada de este sábado, la Brigada de Homicidios de la PDI Metropolitana confirmó la detención de un sujeto conocido como “el Elvis”, prófugo por seis homicidios en La Pintana.

En concreto, el hombre fue capturado cuando visitaba a su pareja en la comuna de Maipú.

Por el momento, se sabe que tras la detención, fue trasladado a la sede Brigada de Homicidios Sur en la Gran Avenida.

🔴 AHORA I Detectives de la Brigada de Homicidios Sur detuvieron a una persona de sexo masculino, de 31 años, alias "Perro Elvis", por su presunta responsabilidad en tres homicidios ocurridos en la comuna de #LaPintana. — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 31, 2024

¿Quién es “el Elvis” de La Pintana?

Durante la transmisión del programa Contigo en la Mañana, constataron información sobre el supuesto involucrado en seis asesinatos en La Pintana. “El hombre se pasea por ahí, creo que andaba saltando por los techos y la gente lo esconde. Claro, en las casas donde se esconde deben vivir consumidores, por eso lo esconden”, dijo un locatario.

“Este hombre se pasea en bicicleta por todos lados, con el armamento mostrándolo, como floreándose que él dispara y drogado, no se controla”, añadió.

Junto a esto, el animador del espacio, Julio César Rodríguez, recibió más antecedentes. Y señaló que vía WhatsApp varios vecinos le habían dicho que sentían miedo y que si bien gracias al operativo pensaban que estarían más tranquilos, igual “se llevaron a puros perros y los cabecillas están más picados que nunca y dejarán la cagá. Mandarán a otros y se acabó. No están ni ahí con los perros detenidos”.

Algo que fue corroborado por la denunciante de “el Elvis”, que aseguró que “exacto, en la mañana me llamaban y me decían ‘se llevaron a otros que nada que ver’. Yo no tengo miedo, yo voy a hablar, porque quiero que se haga justicia” y aseguró que “se pasea por delante de Carabineros y la PDI... yo necesito que pillen a ese hombre”.