Este sábado, Alberto Abarza ganó su segundo bronce en París 2024 y alcanzó la quinta presea de su carrera en unos Juegos Paralímpicos, consolidándose como el deportista chileno con más medallas paralímpicas de la historia.

El destacado nadador nacional salió tercero hoy en la final de los 50 metros espalda categoría S2. Tras su actuación, reconoció que no tenía en mente ganar una medalla en esta carrera. “Esta prueba era la que menos fe le teníamos, pensé que podía salir quinto, y me voy siendo tercero, estoy muy feliz. El solo hecho disputar una final ya es impresionante”, señaló.

En París 2024, el “Beto” ya ganó bronce en los 100 y 50 metros espalda, pero ahora quiere ganar otra medalla en los 200 metros. “Vine por la prueba de los 200 metros y ahí es donde voy a pelear el podio, así que vamos con todo”, remarcó.

En esa línea, aseguró que “cada día es más difícil, mis rivales van mejorando, pero nada es imposible, quiero irme de París 2024 con tres finales y con tres podios, para empezar a pronosticar lo que será el Mundial el próximo año”.

Por último, Alberto Abarza destacó el ambiente que hubo hoy en la final. “Es maravilloso ver el estadio repleto de gente, y que esté mi familia acá, es tremendo, así que estoy feliz por ese lado. Se me dio la oportunidad de poder estar en estos Juegos, pero como siempre digo, una medalla no me va a definir como deportista, sino lo que he logrado con el camino construido hasta el día de hoy”, concluyó.