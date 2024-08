“Tu carita de mosca muerta y de víctima es lo que nadie te compra, y yo tampoco”

Es un tema que ya está más que repetido pero que, lamentablemente, Cami Andrade tiene que enfrentar una y otra vez en Gran Hermano.

Es que la joven entró al reality justo después del huracán que significó la confirmación de su relación con Francisco Kamiski, tras una supuesta infidelidad a Carla Jara.

Una de la que ex Mekano dio varias entrevistas, lo que generó un odio total sobre la ahora participante del reality de CHV.

Por eso, muchos le han sacado en cara que entró a “limpiar su imagen”. Y ahora, una de sus compañeras, la enfrentó con las peores palabras en un cara a cara.

Cami Andrade y su frente a frente con Angélica

Así, Angélica Sepúlveda fue quien, aprovechando una actividad, decidió lanzarle toda su artillería a la ex Calle 7.

Y lo hizo luego de que, en un juego donde debían ponerle distintos adjetivos a sus compañeros, eligiera para ella la palabra “víctima”.

“Víctima tiene una definición bastante clara que es: siempre buscar responsables o culpables a lo demás y nunca reconocer responsabilidades propias de los hechos, de las acciones, de las vivencias. Tú entraste acá con el eslogan de que ‘quiero que la gente me conozca, porque me han criticado, me han juzgado, yo no hice esto’, yo soy poco menos la María Magdalena a la que le tiraron puñaladas sin haber hecho nada”, le lanzó.

Luego, manifestó que “hay cosas que una tiene que decir ‘ok, hice esto, va a haber consecuencias’, sobre todo cuando uno se mete a un ámbito, algo tan particular como es una familia”.

“Así es que andar con el eslogan de que ‘la gente no me entiende, me rompieron de mi trabajo, salí de acá, salí de allá, tuve que callar porque nadie me entendía’. Nadie te ha juzgado, simplemente tu carita de mosca muerta y de víctima respecto de eso, es lo que nadie te compra, y yo tampoco”, sentenció.

Una declaración que dejó en shock a la casa y también a Cami Andrade, quien solo se remitió a decir que “yo no le voy a responder a esta mujer, no me interesa absolutamente nada lo que sale de ti, así que esa sería mi respuesta”.