Megaoperativo en La Pintana busca intensamente a “el Elvis”: criminal andaría “vuelto loco, drogado, por todas las calles disparando”

El megaoperativo en La Pintana sigue en curso. Y, dentro de los más buscados en esta investigación, está el conocido criminal llamado “El Elvis”.

Resulta que este delincuente es uno de los más peligrosos del lugar y se encuentra, hasta ahora, prófugo de la justicia.

Esto pese a que el sujeto está siendo intensamente perseguido por el homicidio de seis personas, en una ola de violencia sinfín.

Incluso, en un contacto con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, una mujer, madre de una de las víctimas de este asesino, sacó la voz.

“Yo lo único que pido es que lo pillen, que lo tomen detenido y se haga justicia. No solamente por mi hijo, sino que por todos los que ha matado. Y que deje tranquila esa población, porque este hombre anda vuelto loco, drogado, por todas las calles disparando”, dijo.

¿Quién es “el Elvis” de La Pintana?

Junto a esto, la misma persona indicó que “el hombre se pasea por ahí, creo que andaba saltando por los techos y la gente lo esconde. Claro, en las casas donde se esconde deben vivir consumidores, por eso lo esconden”.

“Este hombre se pasea en bicicleta por todos lados, con el armamento mostrándolo, como floreándose que él dispara y drogado, no se controla”, añadió.

Junto a esto, el mismo Julio César Rodríguez recibió más antecedentes. Y señaló que vía WhatsApp varios vecinos le habían dicho que sentían miedo y que si bien gracias al operativo pensaban que estarían más tranquilos, igual “se llevaron a puros perros y los cabecillas están más picados que nunca y dejarán la cagá. Mandarán a otros y se acabó. No están ni ahí con los perros detenidos”.

Algo que fue corroborado por la denunciante de “el Elvis”, que aseguró que “exacto, en la mañana me llamaban y me decían ‘se llevaron a otros que nada que ver’. Yo no tengo miedo, yo voy a hablar, porque quiero que se haga justicia” y aseguró que “se pasea por delante de Carabineros y la PDI... yo necesito que pillen a ese hombre”.