Max: la emotiva película con Sandra Bullock que debes ver al menos una vez en la vida

Llegó un nuevo fin de semana y, como es costumbre, te dejamos recomendaciones de series y películas que puedes ver en Max para disfrutar de un buen panorama frente a la televisión.

Esta vez la selección es de una película aclamada por la crítica y muy valorada por la audiencia, estrenada en 2009 pero que se ha ganado un lugar especial en la industria cinematográfica.

Se trata nada más y nada menos que de Un sueño posible, filme escrito y dirigido por John Lee Hancock, inspirada en los hechos reales que también fueron plasmados en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game de Michael Lewis, que marcó la base del proyecto.

El elenco está encabezado por Quinton Aaron y Sandra Bullock en los roles principales. Los acompañan Tim McGraw, Lily Collins, Kathy Bates y Kim Dickens, entre otros.

Hay que recordar que el título recibió dos nominaciones al Oscar, a Mejor Película y Mejor Actriz, instancia en la que Bullock pudo consagrarse como ganadora, repitiendo el hito con los Globos de Oro.

Hablando de la parte económica, Un sueño posible recaudó más de $300 millones de dólares en la taquilla mundial, alcanzado y superando todas las expectativas que se sustentaban en un presupuesto de $29 millones.

“Cuando Michael conoce a Leigh Anne Tuohy encuentra un hogar, y los Tuohys descubren algo que les cambiará la vida: un adorable y nuevo hermano e hijo”, reza la sinopsis oficial.