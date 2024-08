Conocido cantante urbano agredió violentamente a joven con un fierro en Maipú: “Se jacta de ser una persona de mal vivir”

Fue un topón. Uno que terminó de la peor forma, con un conocido cantante urbano agrediendo con un fierro a una joven en Maipú.

Un artista que habría golpeado y tratado de atropellar a una conductora en un cruce, tras pasar a llevar su vehículo.

Por eso, la víctima, identificada como “Camila”, sacó la voz en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, donde reveló todo lo ocurrido, incluida la identidad del agresor.

“En un cruce de Maipú no había semáforos, había taco, y mientras yo voy pasando, este tipo pasa muy rápido, entonces yo alcanzo a frenar pero le topo la puerta. Me detengo, para solucionar el problema, y se baja muy agresivo de inmediato”, relató.

Y señaló que “me dio miedo y le dije ‘mejor llamémos a los carabineros’, entonces yo veo que se baja con un fierro y comienzo a grabar”.

La agresión de cantante urbano en Maipú

“Camila” indicó que “empieza a pegarle a los vidrios”, tratando de que su pareja se bajara. Pero como no pasó, siguió golpeando el auto por delante.

Entonces, se fue a su auto, instante donde la afectada corrió para poder grabar la patente y este sujeto no encontró nada mejor que atropellarla.

“Yo considero que es un peligro para la sociedad, nadie debería andar con un fierro. Por mucho que hayamos topado el auto, nosotros nos quedamos ahi para arreglar el tema”, indicó.

Y agregó que, por el mismo video que grabó, se dio cuenta que el tipo era nada menos que Young Caris, un conocido intérprete que “en sus videos se jacta de ser una persona de mal vivir”.

“El sentido de justicia me dijo que esto no se puede quedar así, no puede ser que haya personas que crean que puedan hacer lo que quieran sin represalias”, señaló la joven.

Una declaración que Julio César Rodríguez apoyó, manifestando que “este tipo no es cantante urbano, es un criminal, un delincuente. De cantante no tiene nada, debería estar siendo buscado por la policía”.