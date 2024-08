Nueva adaptación en camino: confirman un proyecto cinematográfico basado en un popular videojuego

No hay lugar a dudas de que la mezcla entre la industria cinematográfica y el mundo gamer resulta ser una fórmula muy exitosa, mezclando lo mejor del campo del entretenimiento.

Es por eso que en Hollywood siguen apostando fuertemente a las adaptaciones de diferentes videojuegos. Al día de hoy tenemos títulos muy destacados como Mortal Kombat, Street Fighter, Sonic, The Last of US, Mario Bros., entre otros, así como muchos más que están en desarrollo.

Ahora, se dio a conocer una nueva propuesta que remeció a la comunidad geek, ya que toma a un juego muy popular de los últimos años, con una historia de terror que siempre es llamativa para el cine.

Se trata nada más y nada menos que de Alan Wake, un título de acción, aventuras y terror psicológico que fue lanzado originalmente en 2010 y que se mantiene vigente hasta el día de hoy incluyendo una segunda parte, lanzada en 2023.

Los desarrolladores del videojuego, Remedy Entertainment, quieren ir un paso más allá en la expansión de su universo, contemplando también nuevos formatos y una llegada a mayor público por medio de las adaptaciones cinematográficas.

Es por eso que unieron fuerzas con Annapurna Pictures para concretar la idea y apostar por un nuevo formato. Y si bien por el momento no se conocen muchos detalles, ni siquiera si será una serie o película, ya comienza a captar la atención de la audiencia.

El anuncio se hizo a través del sitio web oficial de Remedy, donde la desarrolladora compartió que esta colaboración busca llevar las historias y personajes de sus juegos a nuevos públicos.

Tero Virtala, CEO de la compañía, destacó la importancia de esta asociación estratégica, asegurando que “Annapurna comparte nuestra pasión por nuestras IP y los universos que hemos creado”.

Pero Alan Wake no será la única adaptación que llegará de la mano de esta alianza, ya que también se trabajará en un proyecto (serie o película) basado den Control, impulsando también la llegada de su secuela.

Y es que Annapurna financiará el 50% del desarrollo de Control 2 como parte del acuerdo. “Este acuerdo garantizará que podamos convertir Control 2 en el mejor juego posible”, comentó Virtala.