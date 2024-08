Noche delictual en La Florida: mujeres fueron víctimas de violentos portonazos

Durante la noche, la comuna de La Florida, en la región Metropolitana, fue escenario de dos violentos portonazos, donde los asaltantes, armados con pistolas, amenazaron a sus víctimas.

En el primer incidente, una banda interceptó a una mujer y la intimidó con armas de fuego para robarle su automóvil. Tras cometer el delito, los sujetos se dieron a la fuga en dirección desconocida.

Según información preliminar, los delincuentes se llevaron el automóvil de la víctima junto con sus pertenencias, valoradas en más de 18 millones de pesos.

Poco después, en otro punto de la misma comuna, se registró un segundo intento de portonazo. En esta ocasión, la víctima, una mujer que llegaba a su casa en calle La Loma, logró frustrar el asalto.

Al bajarse de su vehículo, fue abordada por cuatro individuos armados. Tras un forcejeo, los asaltantes la golpearon y arrastraron por el suelo, pero ella logró lanzar las llaves de su auto al patio de su casa, impidiendo el robo.

Los gritos de auxilio de la mujer y la intervención de su hija, quien salió por la ventana de la casa, ahuyentaron a los delincuentes, que finalmente arrancaron en dirección desconocida sin lograr su objetivo.

Según declaraciones de la víctima, quien aún estaba conmocionada por el incidente, relató: “Hice una maniobra que no recuerdo bien cómo la hice, me di la vuelta, tiré la llave al patio, y tenía la cartera en el brazo. Uno de los tipos, que luego vi en el video que tenía una pistola, intentó arrebatarme la cartera. Me arrastraron, y como no la soltaba, me tiraron al piso. Tres de los cuatro se dieron a la fuga, y el que se quedó intentando quitarme la cartera finalmente también huyó”, cerró.

Las autoridades continúan investigando ambos hechos para dar con el paradero de los responsables.