La potente reflexión de Alberto Abarza tras ganar bronce en París 2024: “Una medalla no me define como deportista”

Este jueves, Alberto Abarza ganó el bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, consiguiendo la primera medalla del Team ParaChile en este mega evento.

El histórico nadador nacional terminó tercero en la final de los 100 metros espalda categoría S2, resultado que le permitió volver a colgarse una presea, luego de obtener un oro y dos platas en Tokio 2020.

Las reacciones de Alberto Abarza tras ganar bronce en París 2024

“Estoy contento, siempre digo que yo solo soy el que nada, pero hay un tremendo equipo detrás que hace posible esto, junto al Comité Paralímpico de Chile. Agradecido de todos ellos”, señaló el “Beto” después de la final.

En la definición de la plata y el bronce, el chileno rozó la plata que finalmente se llevó el ruso Vladimir Danilenko por una diferencia milimétrica. “Me faltó meter el brazo, llegué con la cabeza. A veces hay errores, pero cuando pasa eso yo quedo contento porque los errores se pueden mejorar”, mencionó al respecto.

Alberto Abarza aún debe disputar otras dos pruebas en la natación de París 2024. De cara a estas carreras, comentó: “Sabemos que el brasileño Gabriel Dos Santos (ganó oro este jueves) está muy lejos, se escapó, pero podemos pelear una plata. A veces soy poco ambiciosos en la vida, pero esta vez se me abrió el apetito”.

También abordó la posibilidad de competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. “Me encantaría estar ahí. Ya es un sueño estar en París 2024. Hay que ver cómo estamos en ese momento, gracias a Dios este año se dieron muchas cosas, recibí ayuda desde muchos lugares. El Comité Paralímpico de Chile fue el que más me respaldó, así que si seguimos así, podemos estar en Los Ángeles”, indicó.

Por último, el cuatro veces medallista paralímpico cerró con una importante reflexión. “Una medalla no me define como deportista. Hay muchos compañeros que luchan y entrenan todos los días por estar en unos Juegos, pero lamentablemente no lo han conseguido. Los admiro mucho porque lo siguen intentando. La perseverancia es el triunfo verdadero, no una medalla”, concluyó.