Faloon Larraguibel es clara y de entrada declara “siento que renací y eso estoy aprovechando, todas estas puertas que se están abriendo, conocer nuevas personas, producciones”.

Es que la joven, que dejó su trabajo en Zona Latina para jugársela en el reality ¿Ganar o servir?, tras dejar el encierro decidió lanzarse con todo a probar nuevos rumbos.

Y uno de ellos fue la venta de contenido en una plataforma para adultos llamada Onfayer, donde le ha ido tan bien que la reclutaron para ser la estrella principal de un show en el club nocturno Diosas, que se realizará el viernes 30 de agosto.

“Yo no me veía un año atrás, era impensado que estuviera en una plataforma así... pero estoy disfrutando mucho, siento que estoy haciendo un trabajo muy cuidado, muy profesional. Eso quiero mostrar, no algo feo, algo grotesco. Quiero que la gente vea algo lindo, una foto linda, que le provoque cosas, pero que se vea lindo”, expresó a ADN.

Incluso, indicó que “he quedado super conforme con todas las sesiones de fotos, se está proyectando lo que yo quiero hacer, como yo me estoy sintiendo, como una mujer más libre, más empoderada. Me gusto, me gusta mi cuerpo”.

El renacer de Faloon Larraguibel

La exconductora de Sabores manifestó que irse al reality, pese a tener un trabajo muy estable en Zona Latina, “fue la mejor decisión... yo necesitaba hacer otras cosas, tenía que tirarme a la piscina y fue la mejor decisión. El reality para mí fue un escape, fue un volver a mí a reencontrarme con esa Faloon que había dejado mucho de lado”.

“Era muy mamá, estaba muy dedicada a mis hijos, a la casa, a la familia y había olvidado un poco a la Faloon que le gusta ser sexy, arreglarse, divertirse. El reality me sirvió para reencantarme con lo que yo soy, para amarme más”, agregó.

Y señaló que “estoy agradecida de ese tiempo, de parar, para identificar qué quiero hacer, es muy importante parar, detenerse, cuando uno viene de muchas cosas... era como que estaba vacía antes”.

Respecto a su momento más personal, tras haberse separado de Jean Paul Pineda luego de vivir violencia intrafamiliar, la ex Yingo sostuvo que “estoy en ese proceso, de sanar... es súper difícil, no ha pasado tanto tiempo, peor esto me ayuda mucho, hacer cosas, estar distraída. Es un proceso largo que me queda, pero estoy aprovechando cada momento”.

Finalmente, sobre su futuro, Faloon Larraguibel expresó que, lo primero es el show de este viernes, que “quiero que salga lo mejor posible, que disfruten... En una de esas me contratan en Diosas, jajá” y aseguró que “vamos a seguir haciendo varias fotitos”, para alegría de sus fans.