“El Presidente es más cercano al mundo de Magic”: ganador del torneo mundial de cartas Pokémon cuenta su experiencia tras su homenaje en La Moneda

El gobierno, a través de la ministra Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, extendió una especial invitación a diez jóvenes que destacaron en el campeonato mundial de Pokémon 2024. La cita fue un desayuno realizado este jueves 29 de agosto, donde se reconoció el desempeño de estos jóvenes talentos.

La invitación, que fue enviada el pasado miércoles 28 de agosto, subrayó el prestigio del evento. “Este acontecimiento reviste una gran importancia a nivel país e internacional, por lo que queremos homenajearlo debidamente, y en ese sentido, sería formidable poder contar con su presencia”, expresaba el correo, el cual fue compartido en Instagram por uno de los participantes.

Entre los invitados, destacaba el chileno Fernando Cifuentes, quien se coronó campeón del torneo mundial de cartas Pokémon realizado en Honolulu, Hawái, durante el fin de semana del 17 y 18 de agosto. Este logro fue especialmente notable dado que 74 chilenos participaron en el torneo, posicionando al país como el cuarto con más competidores en el evento.

La petición de los fanáticos de Pokémon para que el gobierno reconociera a Cifuentes y lo invitara al Palacio de La Moneda fue finalmente escuchada. La ministra Camila Vallejo recibió a los jóvenes, junto con una inesperada visita del Presidente Gabriel Boric.

El campeón mundial de cartas Pokemon, Fernando Cifuentes, llega al Palacio de La Moneda, para ser recibido por la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo. Fernando Cifuentes, muestra la carta que lo hizo ganar el campeonato mundial de cartas Pokemon.

La experiencia de Fernando Cifuentes en La Moneda

Fernando Cifuentes expresó su sorpresa y gratitud tras el encuentro. “No me lo esperé. La ministra ya estaba conversando de antes que iba a estar, pero el Presidente fue inesperado, llegó de la nada. Así que me sorprendió mucho. Pero no, estoy muy agradecido con que me reconozcan a este nivel”, comentó emocionado.

“Que haya venido el Presidente, la ministra a reconocerme... Y a todos los jugadores también que están acá, que también nos fue muy bien en el Mundial”, añadió.

Durante el encuentro, el Presidente Boric elogió personalmente al joven campeón de 17 años y a los demás por su desempeño. “Me felicitaba mucho, que nos felicitaba mucho a todos por lo que habíamos logrado. Y que estaba muy orgulloso de nosotros”, compartió.

Además, Fernando mencionó que el mandatario es “bien cercano al mundo Pokémon”, aunque también reconoció que “es más cercano al mundo de Magic, pero sí también conoce mucho el mundo del TCG Pokémon”.

A pesar del gran reconocimiento y del cambio que este logro ha traído a su vida, Fernando Cifuentes aseguró que sigue con su vida diaria como de costumbre. Sin embargo, reconoció que hay ciertos cambios. “Yo sigo viviendo mi vida normalmente, como lo haría todos los días. Pero sí ha cambiado en el sentido que, por ejemplo, a veces salgo a la calle, me reconocen, me piden una foto. Me piden el autógrafo cuando voy al colegio”, dijo el campeón.

“Los niños en el recreo me piden siempre el autógrafo, fotos. Me piden mandar saludos. Pero yo sigo viviendo mi vida normalmente como lo haría”, concluyó.