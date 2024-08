Jarry abatido tras hilvanar siete derrotas consecutivas en el Circuito ATP: “Es difícil lidiar con tanta decepción”

Nicolás Jarry (26°) era la gran esperanza que le quedaba al tenis chileno en el US Open 2024 tras la tempranera eliminación de Alejandro Tabilo, pero tampoco logró superar la primera ronda y cerró un lunes espantoso para el tenis nacional.

“Nico” contaba con un duelo accesible frente al australiano Christopher O’Connell (87°), pero como viene siendo una costumbre desde que llegó a la final del Masters 1000 de Roma, no logró levantar cabeza y sumó su séptima derrota consecutiva en el circuito ATP.

En un duelo que superó las dos horas y media, el chileno se despidió tras caer en cuatro sets frente al oceánico, por parciales de 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3.

De esta forma, nuestro país se quedó sin representantes en la competencia de singles en el último Grand Slam de la temporada, aunque Nico seguirá participando en dobles.

Mea culpa tras la derrota

Finalizado el partido ante O’Connel, Jarry se mostró abatido, asegundo que no pasa por un buen momento.

“Jugué mal. Todavía no estoy bien, mentalmente estoy muy cansado. No pude aguantar la presión que me pongo para estar al nivel que me gustaría. Mal por todos lados”, lanzó el tenista chileno.

En esa línea, añadió: “Estoy bastante decepcionado, pero el nivel que mostré en el partido es como estoy. Tengo que seguir trabajando. Es difícil lidiar con tanta decepción”.