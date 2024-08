Ivonne Toro y los duros detalles detrás del libro “La niña Ámbar”: “Es una historia sobre la necesidad de denuncia”

En conversación con Ciudadano ADN, Ivonne Toro, periodista e investigadora, presentó su libro “La niña Ámbar: Crónicas de horror de un psicópata y las fallas del Estado”, una obra que profundiza en el doloroso caso de Ámbar Cornejo, una adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinada en agosto de 2020.

La comunicadora, quien también es madre, relata lo difícil que fue adentrarse en la investigación de este caso: “Fue superdifícil de reportiar, he tenido comentarios de muchos lectores, gente que me ha escrito personalmente (...) es una historia superdifícil”.

En esa línea, la periodista compartió que el proceso de escribir el libro fue un ejercicio doloroso, pero necesario, motivado por la necesidad de visibilizar historias como la de Ámbar. “Es una historia necesaria, sobre la necesidad de denuncia, la necesidad de las niñas de decir ‘me está pasando esto’, de los adultos de escucharlas y de la justicia de actuar conforme a eso”, señaló.

Ivonne Toro destacó la valentía de la fallecida joven, quien, a pesar de sufrir múltiples abusos y estar en constante peligro, buscó ayuda repetidamente. “Ella pidió protección muchas veces, y aunque fue esa alerta tomada, nunca se le dio la protección que ella necesitaba. Tuvimos este final que es supertriste”.

“No le importo a nadie”

El libro no solo narra los hechos horribles del asesinato de Ámbar a manos de su madre y su pareja, un asesino en serie, sino que también expone las fallas del sistema judicial y de protección del menor en Chile. “Vimos en el caso de Ámbar que ella sabía lo que le iba a pasar, lo dice en un texto a una amiga: ‘No le importo a nadie’. No le importaba al Estado, no nos importaba a nosotros como sociedad”, precisó la investigadora.

La periodista subrayó la importancia de no solo enfocarse en la maldad del perpetrador, sino también en las víctimas y su sufrimiento. “Yo sí quise rescatar a las víctimas y que ellas fueran más que eso, personas que vivieron una vida”, dijo. Para Toro, la figura del asesino es relevante, pero es fundamental comprender el contexto y el abandono que sufrió Ámbar desde temprana edad.

Ivonne Toro se preparó intensamente para enfrentarse a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar, durante su investigación. “Conversar con Bustamante fue difícil, fue duro porque era una especie de traducción (...) cuando él relata lo que hace, por ejemplo, con el cuerpo de Ámbar con una frialdad de compararla con un carnicero haciendo su labor (...) yo logro mantener distancia, pero sobre todo logro traducir que eso a él no le pasa nada”. Es más, la periodista describe a Bustamante como una persona incapaz de sentir empatía o remordimiento, un aspecto que quedó claro durante sus entrevistas.

En su conversación final, Ivonne Toro enfatiza la importancia de no solo recordar a Ámbar por su trágico final, sino también de aprender de su historia para evitar que otras niñas pasen por situaciones similares. “Esta es una historia de fondo, y a mí me pasaba que uno puede enfocarse y todo, todo es muy relevante. Pero ella decidió vivir en la casa de este hombre, aunque fuera abusada, para poder ir al colegio, para tener un techo, para tener el cariño de otra mujer que sí la cuidaba (...) imagínate lo que debe haber significado eso para una niña”.