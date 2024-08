Exfiscal Gajardo y prisión preventiva de Luis Hermosilla: “No había otra opción, era indispensable”

Este martes, en ADN Hoy, conversamos con Carlos Gajardo, exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, sobre la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde brindó un preciso resumen de los cinco días de formalización.

“No había otra opción. La prisión preventiva era indispensable para asegurar los fines del procedimiento, pero se sabe que en estas causas uno ha visto chanchos volando, así que siempre es una buena noticia que se cumpla lo que la ley predispone”, comenzó señalando.

En esa línea, explicó que “la prisión preventiva, según establece la ley en el artículo 140, tiene una serie de requisitos que, si concurren, debe decretarse, y en este caso concurrieron varios de ellos. Por ejemplo, la multiplicidad del delito. Acá no estábamos hablando de una cosa puntual que hubiera sucedido un día X”.

Gajardo, comentó que la tesis que trató de levantar la defensa de Luis Hermosilla, sobre que había cometido un error. “ La verdad es que no es así. Los errores son otra cosa: si usted le echa sal al té, eso es un error. Estar durante años haciendo maniobras de ocultamiento de lavado de dinero para un cliente, evadiendo impuestos, en total 800 millones de pesos en los últimos cinco años, y haber facilitado y haberse concertado con otras personas para sobornar a funcionarios públicos, no son errores, son actos de la más alta gravedad y que se cometen reiteradamente en el tiempo”, dijo.

“Lo que hacían estos abogados era ocultarle dinero a la Justicia, lavar dinero, sobornar a funcionarios públicos para que no se pudieran detectar los delitos, en el caso de los sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y ocultar, hacer declaraciones maravillosamente falsas de impuestos. Todo lo cual es grave que lo cometa una persona normal, pero por supuesto que es mucho más grave cuando lo comete un abogado.

Es por eso, que aseguró que “dándose tal magnitud de criterios para decretar, como siempre decía, a mí me parece que no había otra opción, que era lo que debía suceder, y me pone contento que, en tiempos en que hay tanta desconfianza con la Justicia, de tanto en tanto se den señales esperanzadoras de que la Justicia se puede concretar”.

Lavado de activos

En ese contexto, el exfiscal detalló los delitos imputados a Hermosilla destacó que “en el caso del lavado de activos, Juan Pablo Hermosilla, la defensa de Luis Hermosilla, decía que cómo va a ser lavado de activos un crédito a una empresa de factoring, que en ese momento estaba siendo regulada, digamos, que todavía era legal. Lo que pasa es que estamos hablando de montos por 5.000 millones de pesos”.

“Si aquí nos quieren hacer creer que lo que se hizo por parte del abogado con su cliente fue que le prestaron 5.000 millones de pesos, creo que correctamente la jueza lo dijo: son explicaciones que no son creíbles (...) La defensa no dio una explicación de por qué en sus cuentas había 5.000 millones de pesos de la empresa de factoring que tenían un origen ilícito”.

En ese sentido, afirmó que “en el audio nos enteramos de cómo hablaba de la danza de facturas ideológicamente falsas para cometer esta estafa. El audio en eso es clave para demostrar que él sabía que este era un dinero ilícito. Bueno, y ese dinero ilícito pasó por sus cuentas en 5.000 millones de pesos. Eso es una maniobra”.

“Yo diría que los tres son delitos complejos. Los tres son delitos de cuello y corbata. En el caso del delito de soborno, la fiscalía creo que tiene mucho trabajo avanzado porque tiene los depósitos en las cuentas corrientes de los funcionarios públicos. No son montos muy altos, es cierto, pero me parece que la conducta está bastante acreditada”

“El desafío de Fiscalía”

Por otra parte, explicó que los otros dos delitos son financieros y económicos, donde la defensa ha dicho que estos dineros eran préstamos y, por lo tanto, “si consigue probar que no eran renta, eso puede debilitar la acusación del delito tributario. Si consigue acreditar que, como dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla, Luis Hermosilla no se enriqueció, sino que se empobreció, le puede hacer un daño importante al delito tributario, porque el delito tributario exige que usted tenga una renta no declarada”.

“En cambio, me parece que la figura de lavado de activos es indiferente a la ganancia que pueda haber tenido o no Luis Hermosilla, porque ahí la conducta que se sanciona es que usted ayude a limpiar el dinero ilícito y eso me parece que, con la conducta y la manera en que se ha descrito, está bastante acreditado”.

“El desafío de la Fiscalía, más que profundizar en esto, que tiene que hacerlo, es avanzar en la investigación sobre qué otras personas están involucradas. Y ahí tienen mucha importancia estos WhatsApp con Manuel Guerra y todos aquellos que no conocemos, porque esto lo estamos sabiendo a cuenta gotas. Y son setecientas mil páginas de transcripciones. Entonces, lo que necesitamos es el famoso “caiga quien caiga”, cerró.