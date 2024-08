Defensa de Hermosilla contra La Moneda: acusa al Presidente Boric y a los ministros Tohá y Cordero de “no respetar las normas constitucionales”

Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva en el marco del caso Audio, y su defensa ha lanzado duras críticas contra el Gobierno, calificando las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric y los ministros Luis Cordero (Justicia) y Carolina Tohá (Interior) como un “matonaje” y una “funa”.

“Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla (...) Acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase. La justicia y la ley tienen que ser igual para todos. Por eso que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, afirmó el Presidente Boric luego de conocerse la decisión judicial. A estas palabras se sumaron las de la ministra Tohá, quien aseguró que “el Presidente está diciendo lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos”.

Estas declaraciones fueron respondidas con por el defensor y hermano del abogado, Juan Pablo Hermosilla, quien denunció una “ilegalidad” en los dichos de las autoridades del Ejecutivo. “Tenemos en contra al Ministerio Público, tenemos al Servicio de Impuestos Internos, tenemos el Consejo de Defensa del Estado, tenemos a parlamentarios y ahora se ha agregado el Presidente de la República, que interfiere con la causa, la ministra del Interior y el ministro de Justicia. Entonces esto ya parece una funa. Esto debilita el objetivo que creo que todos debiéramos tener, el objetivo que todos debiéramos tener es que el sistema salga fortalecido”, señaló Hermosilla.

El defensor continuó criticando la actuación de las autoridades, subrayando que “es inaceptable que el Presidente de la República, la ministra del Interior y que el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el artículo sexto, no se respeten las normas”.

Además, expresó su descontento con el tono utilizado por los representantes del Gobierno, afirmando que “desde luego hay un principio moral que se ha roto. Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo. Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona yo no lo hago ni en los casos de abuso sexual o violación de una persona”.

Juan Pablo Hermosilla también manifestó su rechazo al que consideró un “abuso” con motivaciones políticas. “Esta es una situación de abuso que muestra un factor político evidente en esto, y no lo voy a aceptar”, afirmó, cuestionando la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que aún no está cerrado y en el cual, según él, no ha habido una acreditación definitiva de responsabilidad.

En un giro personal, Hermosilla subrayó su afinidad política con el actual gobierno: “Soy una persona de izquierda, yo voté por el Presidente Boric, soy partidario de este Gobierno y me parece inaceptable lo que está sucediendo”.

“Si él quiere ponerse rudo conmigo, veamos la historia de cada uno”

Particularmente crítico fue con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien acusó de “ironizar” y responder con sarcasmo respecto a su labor como defensor de su hermano. “Yo lo tomo tan personal, en particular con el ministro de justicia, porque él es abogado y está obligado a solo actuar dentro de los márgenes constitucionales y no le reconozco el derecho a responderme con sarcasmo, sino que me voy a ver obligado a recordarle en qué oficina trabajaba”, enfatizó.

Finalmente, lanzó un desafío a Cordero: “Si él quiere ponerse rudo conmigo, veamos la historia de cada uno. Yo tengo una historia a la vista en materia de derechos humanos (...) Tengo más de 40 años de abogado y tengo una historia de consecuencia, no soy perfecto, pero tengo una historia y quiero conocer cuál es la del ministro si quiere empezar a debatir conmigo”.

Puedes escuchar la conferencia de prensa completa a continuación: