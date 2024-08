Santiago

Cobresal se impuso este miércoles ante Universidad Católica en el estadio El Cobre de El Salvador, instancia donde uno de los autores de los goles para el triunfo minero fue Andrés Vilches.

El atacante de 32 años convirtió su primer tanto por el elenco nortino en su quinto partido desde que llegó proveniente de Santiago Wanderers y, en diálogo con ADN Deportes, destacó las claves para haberse impuesto ante los cruzados.

“El orden que tuvimos en el momento de defender cuando tocó y aprovechar los espacios que nos dejaron en el contragolpe”, sostuvo, remarcando diferencias con el semestre pasado en el cuadro caturro, donde apenas convirtió dos veces en 20 partidos.

“En Wanderers tuve partidos buenos, regulares y malos. Muchas veces jugué de puntero, fuera de mi posición. Esto es fútbol, a veces rindes y a veces no. Desde que llegué me hicieron jugar en mi posición, me he adaptado rápido a la altura y a conocerme con mis compañeros”, explicó Andrés Vilches.

“Si uno se prepara bien, acá se puede sacar ventaja y eso trato de hacer, prepararme para cuando me toque jugar”, comentó, ya pensando en el partido del domingo, donde Cobresal visitará a Deportes Copiapó en un duelo clave por la zona baja de la tabla.

“Es un equipo duro, sobre todo de local, es una cancha complicada para cualquiera, pero queda mucho torneo y tenemos que ir partido a partido. Iremos con toda la confianza de ratificar lo que hicimos hoy”, concluyó Andrés Vilches en el diálogo con ADN Deportes.