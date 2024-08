“No vengo a conformarme...”: el aviso de Jonathan Villagra tras llegar a Colo Colo

Este martes, Colo Colo presentó oficialmente a su cuarto y último refuerzo para este segundo semestre, Jonathan Villagra.

En conferencia de prensa, el defensa nacional señaló: “Esta semana que empecé a entrenar me he acomodado un poco más, he conocido a mis compañeros y me han hecho como sentir uno más. El recibimiento que me dieron fue increíble. Encontré un plantel muy sano”.

Sobre su inactividad desde mayo pasado, mes donde jugó su último partido con Unión Española, el zaguero comentó: “Me tuvieron congelado (en Unión Española), no pude sumar minutos, pero venía entrenando muy bien. Después me enfermé de salmonela, estuve unos días en cama, hospitalizado, pero ya me siento mucho mejor, estoy agarrando ritmo y me estoy afiatando bien a la competencia que hay en el club”.

Por último, Jonathan Villagra apuntó a sus metas en Colo Colo. “Vengo a un equipo que tiene nombres increíbles, tengo que aprender de todos y del cuerpo técnico para mejorar día a día. Vengo a sumar, a progresar, quiero que esto sea un escalón para ir hacia arriba, para dar otro salto más. No vengo a conformarme solo con estar en Colo Colo”, concluyó el futbolista de 23 años.