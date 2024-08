Tras anunciar su retiro del fútbol profesional, Claudio Bravo visitó a Los Tenores este martes y ahí tuvo una especial conversación en vivo con la persona responsable de su llegada a la Real Sociedad, se trata del exfutbolista español José Mari Bakero.

Como director deportivo del club vasco, Bakero aprobó el fichaje del arquero chileno en 2006, luego de las buenas campañas que tuvo en Colo Colo.

“Cuando fichamos a Claudio, sabíamos que tenía tres cosas fundamentales: su juego aéreo, su juego con los pies y su carácter. Coincidió que después mejoró en estos tres aspectos”, reconoció José Mari Bakero.

Dirigiéndose directamente a Bravo, el hispano mencionó que “la Real Sociedad era el equipo adecuado para tu edad en ese momento, luego demostraste ser una persona muy equilibrada y profesional, eso te ha hecho perdurar en el tiempo, no solo en Europa, sino también en tu país. He disfrutado tu carrera y estoy feliz por todo lo que has conseguido, es lo que te mereces”.

Por su parte, el histórico capitán de La Roja recordó una divertida anécdota respecto a su fichaje en la Real Sociedad. “Siempre sale a colación la historia de lo que pasó, cuando hablamos un día y yo no creía que estaba hablando con el director deportivo de la Real Sociedad. Me llamaste para ir a jugar a Europa y yo sentía que era una broma... Te doy las gracias por la decisión que tomaste en su minuto, al final eso fue la semilla de todo”, indicó el ahora exportero nacional.