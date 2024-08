Bravo advierte en torno a los arqueros que puedan sucederlo: “Si no salen de Chile, el crecimiento no va a ocurrir” / Manuel Fernández

Santiago

En el diálogo exclusivo con Los Tenores, Claudio Bravo remarcó las particularidades que han marcado su carrera y el hecho de haber decidido ser portero.

“Tienes que estar loco para jugar al arco. En Inglaterra jugábamos en la mañana con la cancha escarchada. Tienes que tener la disposición de comerte un pelotazo con la cara congelada”, comentó, ejemplificando en ello cómo se dio su último torneo oficial.

“Jugué lesionado la Copa América, me lesioné en el primer tiempo del amistoso con Paraguay y me hice un esguince de rodilla. Jugué vendado. No llegué a infiltrarme, pero no podía pegarle a la pelota con la izquierda”, enfatizó, ya pensando en lo que pueda ser su futuro, como se lo remarcó el propio Pep Guardiola años atrás en el Manchester City.

“Me citó un día a su oficina y me dijo “tienes que ser entrenador”. Me dijo que visualizara cosas, que aprendiera. He dejado las puertas abiertas para hacer más cosas en el día de mañana”, recalcó Claudio Bravo, que al momento de repasar su carrera no reparó en los grandes éxitos.

“Los momentos que se me vienen a mi cabeza están ligados a cosas negativas. Trato de darle vuelta a la adversidad y eso me ha llevado a construir el éxito. Las atajadas son parte de esa construcción, atajar un penal o salir campeón lo tiro a la basura para construir otra historia. Tengo más recuerdos de momentos jodidos, como la infancia y adolescencia, donde nadie apuesta por ti, escuchar que el arquerito no sirve. Es muy cruel. Tuve una cabeza distinta al resto y eso me sirvió para desarrollarme”, reflexionó.

Claudio Bravo y el futuro del arco en Chile

Al momento de abordar sus posibles sucesores en el puesto, fue pesimista. “Lo veo bien, pero estancado. Si no salen de acá, el crecimiento no va a ocurrir. Mejorar las condiciones, sentir lo que es estar en un equipo de primer nivel. Que el delantero que te ataca sea Ronaldo, Messi. Si no saltan la barrera de salir del medio local, van a seguir estancados”, dijo, aunque puso sus ojos en Brayan Cortés.

“Podría dar el salto de jugar en Europa, pero es difícil. Desde Europa preguntas por un arquero sudamericano y referencias de Argentina o Brasil tienes muchas. En el caso de Chile no tenemos mucho y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Yo dejé algo, pero ese algo tiene que seguir en construcción, la cadena no se puede romper”, comentó en el diálogo con Los Tenores.