Festival Fauna Primavera 2024: este es el line up por día (y cómo comprar entradas)

Este lunes, los amantes de la música alternativa recibieron una noticia muy esperada: el festival Fauna Primavera 2024 reveló la cartelera completa para sus dos emocionantes días de presentaciones.

Este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes del circuito musical en el país, contará con la participación de grandes nombres de la música internacional, como The Smashing Pumpkins, AIR y Franz Ferdinand, entre otros destacados artistas.

El festival se llevará a cabo los días viernes 8 y sábado 9 de noviembre, ofreciendo una experiencia única a los asistentes con una diversa selección de bandas y músicos que abarcan distintos géneros dentro de la música alternativa.

La cartelera del viernes 8 de noviembre está encabezada por la icónica banda de rock alternativo The Smashing Pumpkins, acompañada por el dúo francés AIR, conocido por su inconfundible estilo electrónico. Otros artistas que se presentarán ese día incluyen a Jerry Cantrell, Lianne La Havas, Usted Señalemelo, Francisco Victoria y Chini.PNG.

Por su parte, el sábado 9 de noviembre, los asistentes podrán disfrutar de la energía en vivo de Franz Ferdinand, junto a la aclamada banda británica The Kooks y los veteranos del rock alternativo Dinosaur JR. Además, completan la cartelera de ese día Denver, The Magic Numbers, Sofía Kourtesis, Las Ligas Menores y Nation of Language, prometiendo una jornada llena de música y momentos inolvidables.

¿Cómo adquirir entradas para los dos días o uno en específico?

Las entradas para el festival Fauna Primavera 2024 estaban disponibles a través de la plataforma LiveTicket.cl, con tres períodos distintos de compra. El primer período fue una preventa exclusiva para los clientes del Banco de Chile, que se llevó a cabo desde el viernes 9 de agosto al mediodía.

La venta general, abierta para todo el público, comenzó el lunes 12 de agosto al mediodía. Finalmente, este martes 27 de agosto, se dará inicio a la venta de Pases Diarios, permitiendo a los interesados adquirir entradas para asistir a uno solo de los dos días del festival.

Para quienes deseen asistir, existen dos modalidades de entradas disponibles: General y Upgrade VIP. Los precios, que incluyen el cargo por servicio, son los siguientes:

Pase General de 2 días: $172.500 (con descuento Banco de Chile: $142.500)

Pase General + Upgrade VIP: $287.500 (con descuento Banco de Chile: $237.500)

Pase Diario: $109.300 (con descuento Banco de Chile: $90.300)

Pase Diario + Upgrade VIP: $172.500 (con descuento Banco de Chile: $142.500)