Talibanes prohíben el sonido de la voz de las mujeres en los espacios públicos

Los talibanes del Gobierno de Afganistán ratificaron una ley de moralidad que endurece la represión contra las mujeres. Esta norma incluye medidas como la prohibición de que se escuchen sus voces en espacios públicos y de que sus rostros se vean en la calle.

De esta forma, el documento, que afecta en su gran mayoría a las mujeres y que consta de más de 100 páginas con 35 artículos, fue promulgado y publicado oficialmente este miércoles tras ser ratificado por el líder espiritual supremo, Haibatulá Ajundzadá.

Restricciones para las mujeres

La medida establece que las mujeres se cubran el rostro y el cuerpo para “evitar causar tentación”, por lo que “no deben llevar ropa atractiva, ajustada o que revele la forma de su cuerpo”. Además, se prohíbe que usen cosméticos o perfume.

Además, una de las medidas más severas es evitar el sonido en público de la voz de las mujeres, lo cual incluye actividades como cantar, recitar o hablar frente a un micrófono. También se les prohíbe mirar a hombres que no sean sus parientes.

Restricciones para los hombres

La normativa también incluye restricciones para los hombres, ya que no pueden usar corbata ni recortarse la barba por debajo de la longitud de un puño. Tampoco pueden peinarse y respecto a su papel en los espacios públicos, los hombres no pueden ver y mucho menos dirigirse a mujeres si no hay un parentesco.

Los conductores de autobuses deben negar el transporte a viajeras que no vayan acompañadas de un hombre. Además, la nueva ley exige a los medios de comunicación que se atengan a la sharía islámica, por lo que prohíben la publicación de imágenes que contengan seres vivos.