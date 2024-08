“No veo nada irregular”: hermano de Luis Hermosilla revela versión del abogado por llamado que recibió del fiscal regional de Aysén

A las afueras del Centro de Justicia de Santiago, el defensor del abogado Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, se refirió a la investigación por presunta violación de secreto que se abrió en torno al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra.

De acuerdo a un reportaje de T13, Hermosilla se contactó con Palma, a fin de recabar información de un caso de narcotráfico, donde el abogado defensor trabajaba en su firma.

En ese sentido, según el medio citado, se sospecha que el fiscal entregó información sensible de la investigación a Hermosilla.

“No veo nada irregular”

“Lo que pasa es que el fiscal llama a Luis y le comunica que hay un abogado de su oficina en una causa por narcotráfico. Y eso tiene implicaciones legales, porque según la Ley 20.000, a los abogados que defienden esas causas se les establece una serie de limitaciones”, explicó Juan Pablo Hermosilla.

Y añadió que debido a dichas limitaciones “muchas oficinas, como la mía y la de Luis, no defendemos esas causas (...) Por lo tanto, cuando Luis se entera de eso, habla con el abogado y le dice ‘o se sale del caso o se va de la oficina’, y decidió quedarse con el caso y se fue de la oficina”.

Luis Hermosilla llegando al Centro de Justicia de Santiago, junto a su hermano Juan Pablo Hermosilla