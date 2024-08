Jannik Sinner rompe el silencio tras no ser suspendido al arrojar positivo en test antidopaje: “He respetado siempre las reglas”

Santiago

Jannik Sinner está en el ojo del huracán luego que esta semana se diera a conocer que compitió cuatro meses con el hecho de haber arrojado positivo dos veces en un control antidoping en Indian Wells.

Tras días de silencio, el número 1 del mundo se expresó al respecto en conferencia de prensa tras haber comenzado sus prácticas de cara al US Open, donde debutará el martes ante Mackenzie McDonald.

“Esta situación no es la mejor para afrontar un Grand Slam, pero sé que no he hecho nada malo. Ya he jugado con esto en mi cabeza algunos meses y no me fue mal. He respetado siempre las reglas antidopaje y lo seguiré haciendo”, explicó Jannik Sinner, que abordó los cuestionamientos que ha recibido por parte de compañeros de profesión y fanáticos.

“Supe que estaba limpio y siempre he intentado ser un jugador justo. Quizá esto que ha pasado puede cambiar algunas cosas, pero quien me conoce sabe que no he hecho ni haría nada que fuera contra las reglas”, planteó, junto con reconocer la salida de su staff de Umberto Ferrara y Giacomo Naldi, preparador físico y fisioterapeuta, al ser responsabilizados del clostebol que apareció en su organismo.

“Debido a estos errores, no me siento con la confianza para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora es aclarar el ambiente. Llevaba meses esperando el resultado y ahora necesito limpiar el aire”, concluyó Jannik Sinner en Nueva York.