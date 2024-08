Estados Unidos extravió el rastro de 32.000 menores de edad migrantes

Washington de EEUU

El gobierno de Estados Unidos reconoció que perdieron el rastro de unos 32.000 niños migrantes no acompañados. El departamento de seguridad nacional (DHS) reveló que esos menores de edad no asistieron a sus citas en los tribunales de inmigración en ese país norteamericano. El organismo federal expresó su preocupación de que sean captados por el tráfico de menores para su explotación sexual o laboral. La agencia detalló que entre los años 2019 y 2023 un total de 448.000 niños no acompañados fueron custodiados y liberados por la administración estadounidense.

El mismo DHS alertó que la cifra de menores de edad migrantes con paradero desconocido puede ser ampliamente mayor. la agencia detalló que a la fecha hay unos 290.000 niños que deben presentarse ante los tribunales especializados en los meses venideros. El inspector general del DHS, Joseph Cuffari, expresó que según los funcionarios de aduanas “los menores que no se presentan ante el tribunal corren mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzoso”.

Cuffari dijo que la situación tiene carácter de “urgente”, por lo que pidió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adopte medidas para garantizar la seguridad de los menores de edad extraviados. Las organizaciones sociales advirtieron que gran parte de las dificultades está en la falta de comunicación entre las agencias involucradas en los procesos migratorios y en que la aduana no actualiza los datos de residencia de los niños no acompañados.

El País consigna que el informe del DHS reconoce la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales. El documento también apunta a la labor del ICE, por no comenzar los trámites de la mayoría de los casos. Los niños no acompañados son llevados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Luego de pasar en promedio cerca de un mes en custodia de las autoridades, son ubicados con algún tipo de parientes y familias o centros de acogida. Desde ese momento el servicio de aduanas parece no hacer seguimiento de los casos, ni observar a los menores de edad.